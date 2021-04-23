「美國回來了！」拜登毫不含糊表態：強硬應對中俄威脅，遏制專制主義崛起。未來的世界局勢，無疑是民主與專制的對決與博弈，美國領導的世界民主陣營，首先把著力點定在：香港的制度危機、維吾爾的人權危機、台灣的主權危機上。美國國務卿布林肯上任以來數度明確認定：中國在新疆對維吾爾人實施了種族滅絕，這一點沒有改變，他還發誓要捍衛香港和維吾爾族人的權利。

4月25日（星期日），將舉行「維吾爾族-漢族國際網絡視頻研討會」，維漢兩族又是如何面對中共針對維吾爾民族施行的種族滅絕政策，這是當下的國際主要議題，故此次活動也得到了歐盟、英國、台灣、日本等各界朋友的關注與關切。這次活動是由世界維吾爾代表大會主辦，歐洲之聲協辦。籌備小組由艾克林、廖天琪、迪里夏提、陳立群、吾爾開希、潘永忠組成。

出席與邀請的主要演講者有：世界維吾爾大會主席、無代表國家和民族組織副主席多里坤·艾沙（Dolkun Isa），英國國會議員努斯瑞特·甘妮女士（Nusrat Ghani），美國國際宗教自由委員會專員、哈德遜研究所高級研究員、外交關係委員會終身會員努里·特克爾（Nury A. Turkel），台灣駐德國大使謝志偉，歐盟議員恩金·艾若格魯（Engin Eroglu），台灣立法會議員林楚茵、賴香伶，中國民主運動海外聯席會議主席魏京生，日本政治家、前日本經濟產業副大臣、日本支持西藏聯合總會會長牧野聖修（Makino Seisu），世界維吾爾大會執行委員會主席、華盛頓維吾爾人權項目負責人烏麥爾·卡納特（Omer Kanat），八九民運學生領袖吾爾開希·多萊特，中國八九民運學生領袖王丹，受威脅民族協會德國負責人雅詩娜·考色維奇(Jasna Causevic)，維吾爾運動執行董事羅珊·阿巴斯（Rushan Abbas），中國民運著名理論家、北京之春名譽主編胡平等。

網絡會議時間：2021年4月25日，全球各地的具體時間：紐約時間：10:00點，美西時間：7:00點，柏林時間：16:00點，香港／台北時間：22:00點，日本時間：23:00點，澳洲時間：4月26日，2:00點，新西蘭時間：4月26日，4:00點。

會議地址：Zoom網絡，會議同時安排實況轉播。歡迎世界各國的朋友及媒體朋友與會！