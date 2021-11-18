德國總理梅克爾在接受路透社專訪時對她任內執行的對華政策作出了反思，承認德國在與中國的某些合作方面，起初可能過於天真。示意圖／擷自公視新聞影片資料照

德國總理梅克爾在接受路透社專訪時對她任內執行的對華政策作出了反思，承認德國在與中國的某些合作方面，起初可能過於天真。但她認為不應該為了應對日益緊張的局勢而切斷所有聯繫。

梅克爾在擔任總理的16年中一直堅持與中國接觸的政策。這個政策的實施使中國成為了德國的第一大貿易夥伴。德國的政策對歐洲的對華政策產生了重大的影響，儘管歐洲國家在不公平競爭和工業間諜活動方面對中國存在諸多不滿。

梅克爾在採訪中說，「或許我們最初在對待一些合作夥伴關係上的看法過於天真」，「這些日子裡，我們對此進行了更加細緻的思考，這樣做也是正確的」。

梅克爾已經放棄參加下屆總理的競選，一旦新政府成立，她將離開公職。梅克爾表示，德國以及歐盟其它國家還是要繼續與中國合作，要相互學習。

路透社引用梅克爾的話說，「在我看來，完全脫鉤可能是不對的，將會對我們造成傷害。」

中國在2016年成為了德國的最大貿易夥伴。在梅克爾任職期間，中國經濟快速增長，也推動了德國經濟的增長。但是，一些批評者說，德國現在過於依賴中國，在侵犯人權等諸多令人難堪的議題上對北京過於軟弱。

梅克爾表示，她每次在正式訪問中國期間都提到了人權問題。到目前為止，她訪問中國的次數不會少於12次。梅克爾還訪問了許多亞洲國家，尋求貿易多樣化。

梅克爾說，在知識產權和專利保護問題上，德國持續與中國進行討論，「涉及到德國的中國留學生和在中國運營的德國企業」。

梅克爾還表示，西方民主國家一直在試圖為新技術制定道德標準。它們要掌控自己的影響力，就必須在創新方面保持領先。

「目前，在量子計算和人工智能等領域，歐洲並不佔優勢，」梅克爾說，「在許多領域，中國和美國做得要更好一些。」

但是，梅克爾表示，德國政府必須保護關鍵性的基礎設施。她的意思是德國應該制定信息技術安全法，為像華為這樣的下一代通信網絡設備製造商設立很高的障礙。

「但是，我覺得，需要強調的是，企業個體不應該從一開始就被排斥出去，這一點在任何時候都應該是重要的，」梅克爾補充道。

梅克爾內閣目前是看守政府，等待新的聯合政府的組成。新內閣的一部分成員主張對華強硬路線。

「我們需要一個開放的體制，對每個人的評價都應該遵循同樣的標準，」梅克爾說。