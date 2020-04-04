我們還摸不清武漢病毒的路數，所以沒有疫苗、不清楚什麼藥可用。因此，防疫，是全民運動！也是公民素質的體現。圖／北市府提供（資料照）

從今年初開始沸沸揚揚的武漢肺炎、疫情在1月23號武漢封城開始，益發顯得不可收拾。

雖然每年秋天開始都會有流行性感冒，而身為醫務人員，為了照顧病人的需求，我們也都會習於接受疫苗的預防注射。

從一開始叫做「不明、嚴重呼吸道疾病」，我們就心裡有譜；等到世界衛生組織的公告冠上了「新型冠狀病毒」，就表示這是全新的，和17年前的SARS一樣，是大家過去從來沒有經驗的新型病毒感染。

這次，不但我們還摸不清它的路數，所以沒有疫苗、不清楚什麼藥可用。

中國的掩蓋疫情、「資訊不透明」始終一致；而WHO成了中國的附隨組織，完全無法讓人信賴，都得靠各國自己判斷！強烈的不信任、讓台灣提高警覺，做了正確的準備跟決擇！

2003年4月24日，我們正在研究SARS究竟是何種疫症？晴天霹靂，傳來和平醫院封院的訊息！我服務於癌症醫院，病人的免疫力比較需要被保護，因此防疫團隊立即啟動，成員每天聚會一次、商討疫情與對策，直到8月31日疫情宣佈結束為止。我身為放診科的主管，發燒篩檢站的設立，人員的調派與組訓自然責無旁貸。

在醫學院的時代我們對於細菌跟抗生素耳熟能詳，但是對濾過性病毒的疾病跟防治則是相對陌生；SARS讓我們吃盡苦頭！除了飛沫之外，接觸傳染是全新的概念。如何防護、避免污染變得十分重要！

為了未雨綢繆，所有人員必須演練，光是穿著防護裝就得15分鐘，進入負壓隔離室、發燒篩檢站的動線熟悉又要15分鐘；只要錯了一步，就有可能讓防疫破功，後果就是讓自己跟伙伴被隔離，甚至罹病！因此每一位同事都是戒慎恐懼、戰戰兢兢！

SARS的鑑別症候是發燒、肺炎，因此發燒篩檢站成為進入醫院的重要關口，診斷確立必需靠X-ray。所幸半自動、數位化X-ray機剛開始普及，但是更換片匣還是必不可免的步驟；為了片匣的進出、更換，還是傷了不少腦筋！因此每個輪班得有兩位放射師搭配，同時為了減少人員消耗，每一位放射師得不吃不喝待在篩檢站工作半天。

一向被認為是二線單位的放診科，此時成了防疫急先鋒。身為全部40多位成員的主管，朝夕掛在心頭的事，除了隨時接收疫情最新的訊息外、還要牽掛著同事的安危，並且定期把感染控制的新知跟新規定，傳達給所有同仁；後者是相當重要且能穩定人心的必要功課！四個多月的期間，所有人員同心協力、共渡難關；最難得的是全部團隊安然而退；對同事宣佈任務結束後，我心中的一塊石頭才放下來，其中的激盪、只有自己知道……

如今回想、心中依舊澎湃不已！

退休不到一年，又遇上新型冠狀病毒肺炎的流行，這次疫情似乎更為嚴峻。

醫院，除了原先的病人，還要兼顧防疫，這是全面的戰役，所謂的前線與後方，界線再次模糊！

將心比心，我完全可以體會醫務人員的壓力，看到所有行政團隊及疫情管制中心的努力，我再次以身為醫業為傲！

這期間，聽聞有被隔離者到處趴趴走、有醫護同業的孩子在校被排擠、有人拒送便當給醫療院所的同業；這些都是少數、一時的現象，我覺得原因是：大家忽略了「同理心」。

如果社會大眾肯定這些「被隔離者」是為了疫情及早被控制而做的「自由限縮」，他們能「乖乖地待在檢疫所或家裡」是值得敬佩的，或許趴趴走的人會比較少！「主動自律」勝過「被動他律」，也讓人覺得情操提升，是應該被鼓勵的！

醫務人員長期以來都忙於工作，極少主動提及這份工作的辛勞面，SARS發生時曾有學生家長到教育部、衛生署抗議：「我們送孩子學醫，不是為了冒險犯難的！」

當時，也有很多醫學生主動到醫院繼續工作、學習；後來教育部醫學教育室還為此舉辦了一個研討會、出了專書。

這份工作，其實不是只有社會大眾所簡化認為的「只有好的」，其實「也有很高的風險得承擔的」，只有疫情發生時，才會突顯這些事實！

事實上，我們是訓練來承擔風險、保護社會安全的一支專業團隊；過去，由醫師、護理師概括承受，如今擴及藥師、放射師、醫檢師、心理師、社工師，甚至還有正在研議中的「公衛師」……

這次CDC要求的一線醫事人員在6月底前，若無重大必要暫時停止出國，也是一個很值得敬重的犧牲，目的是為了保全醫護照顧能量，與個人權益無涉，它也是一種「博愛」！醫業真的很特別，平時要求倫理、道德，危難時必須自我限縮「自由、平等」，不說，還真的很多人不知道！

您說，這些人能不好好珍惜嗎？他們的家人能不尊重、愛惜嗎？

防疫，是全民運動！也是公民素質的體現。

我已退休，如今能做的是：做為傳譯者的角色、把自己的想法分享給大家，及早讓社會回復安定、健全。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台

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