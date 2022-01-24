普丁再次展現快狠準的個性和閃電攻擊的行事風格。圖／擷自俄羅斯衛星通訊社

日前發生在哈薩克的動亂事件，最後在俄羅斯總統普丁派兵進入哈薩克之後，整個事件告一段落；普丁再次展現其快狠準的個性和閃電攻擊讓對手迅雷不及掩耳的行事風格。

總結哈薩克事件，一言以蔽之，俄羅斯大勝，中國吃悶虧，美國只能旁觀；令人難過的是，在爭取民主的道路上，哈薩克人民還需要流血！

不管哈薩克事件的原因如何，俄羅斯是此次事件的最大贏家，哈薩克人民追求政治經濟改革的呼聲暫時被壓抑下來，哈薩克是俄羅斯的勢力範圍不證自明；即使中國用心經營了許多年，中國鼓吹一帶一路的新絲綢之路帶的第一站哈薩克仍然牢牢掌握在俄羅斯手中，中國只能也只敢陪笑臉接受，還不敢吭聲；顯示前蘇聯中亞五國仍然是俄羅斯的勢力範圍，連最靠近中國並且土地面積最大的哈薩克，俄羅斯都可以快狠準解決問題，中國喊的震天價響的新絲綢之路，如果普丁想要，全部可以立刻斬斷。

此事件再次突顯普丁行事風格就是快狠準，在獨裁國家許多事情只是獨裁者的一念之間，普丁出身自前蘇聯特務機關KGB，每次出手從不空手而回；從2008年北京奧運開幕式當面告訴當年的美國小布希總統說他要回俄羅斯打喬治亞，到併吞烏克蘭的克里米亞半島，都是閃電戰術，彈無虛發，此次哈薩克事件兵不血刃，中國想藉機干預，也完全沒有時間。

如果說普丁在哈薩克這一局，是被動解決問題，那麼普丁在烏克蘭問題上就是藉勢藉端主動製造問題！

到底普丁未來會不會出兵烏克蘭，他現在應該也還沒決定，他就像一個老虎，伺機而動，現在緊盯著趁著獵物，他在觀察美國、歐盟和北約的反應，雖然世界局勢在變，但俗話說江山易改本性難移，如果未來俄羅斯侵略烏克蘭也將是快狠準，如同當年併呑克里米亞一樣，烏東地區親俄人士的裏應外合也將是必然橋段。