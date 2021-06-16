雪梨科技大學澳洲-中國關係研究院民調顯示，澳洲公眾認為該國在經濟上過於依賴中國，支持莫里森政府對北京所採取的更強硬政策路線。示意圖／Pixabay，民報合成

雪梨一所大學一項有關公眾對澳中關係態度的調查顯示，澳洲公眾認為該國在經濟上過於依賴中國，支持莫里森政府對北京所採取的更強硬政策路線。

自2017年以來，澳中間的緊張局勢不斷升級，而隨着坎培拉呼吁對新冠病毒來源進行國際調查，以及中國隨後對澳洲的出口產品實施貿易制裁，兩國間的緊張局勢進一步惡化。

在雪梨科技大學（University Of Technology）澳洲-中國關係研究院（Australia-China Relations Institute）這份民調中，盡管受訪者認同過去與中國的密切往來使得澳洲經濟繁榮，但80%的受訪者表示，澳大利亞在經濟上已變得過於依賴中國。

「中國的經濟脅迫已開始產生影響，坎培拉對北京的抵制達到了新的強度，」該民調的作者埃琳娜·柯林森（Elena Collinson）和保羅·伯克（Paul Burke）寫道。他們在今年3、4月間對2000名成年人進行了問卷調查。

近四分之三（72%）的受訪者表示，澳大利亞政府公開呼籲調查新冠病毒的起源是正確的，三分之二（63%）的受訪者認為政府應該在對華政策上釆取更強硬的立場。

大多數人（65%）表示，中國在澳大利亞地區的影響力比美國更大。

調查發現，人們對中國在農業和住宅房地產領域的投資持負面態度。此外，也有81%的人表示，大學在經濟上過於依賴來自中國的國際學生。

三分之二的受訪者表示，自新冠疫情爆發以來，他們對中國的看法變得更加負面。

今年5月，中國正式暫停了與澳大利亞的年度經濟對話。此前，莫里森政府宣布維多利亞州達成的支持中國「一帶一路」的協議無效。

路透社報導稱，莫里森政府已開始尋求與包括英國在內的其他國家達成自由貿易協定，以使其農業和葡萄酒行業的市場多樣化。