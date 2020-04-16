疫情發展對國際體系影響至深且巨，國家領導人必須高瞻遠矚，多方面考慮目前丶未來的國際環境，尤其與台灣關係密切的美國丶中國可能的變化，盤整台灣現況，在紛亂丶人民困惑年代，提出前瞻性政策。

新冠肺炎肆虐，已經超過三個月，從中國大陸丶歐洲丶美國，九成以上國家受到影響。台灣的防疫表現受到國際社會的肯定，可是經過三個月的衝擊，加上疫情發展未定之天，對於國際體系的影響至深且巨，作為國際社會的成員，絕對不可掉以輕心。

除了疫情防治，經濟社會的衝擊，引發的一連串經濟社會問題，在在考驗各國政府及人民，尤其是執政當局。以台灣為例，政府宣稱提前部署，通過特別條例，先後提出600億及一兆500億紓困及振興特別預算。與各國相似，若干財政政策丶貨幣政策齊發，世界主要機構經濟評估，均顯示全球經濟放緩，國際貿易減少，疫情造成社會恐慌丶停工失業，損害遠遠超過2008年的金融海嘯與1930年代的經濟大蕭條，有過之而無不及。

除了經濟層面之外，國際政治丶社會體系也因為疫情衝擊可能發生重大改變。全球化丶資訊科技化時代，政治丶經濟丶社會等領域相關性密不可分。如同美國丶中國的貿易戰，其實涉及兩強國之間的全面性衝突。全球化課題亦是，此次百年罕見的疫情，對於全球化丶國際體系的運作及影響，雖然未有定論，但是有識之士紛紛表示憂慮。疫情擴散，為了防疫，各國採取邊界管制丶鎖國丶禁止國際人士流動等。為求自保，搶購醫療物資，民生用品，政治社區意識抬頭。

國際體系運作受衝擊

全球化衍生課題，見仁見智，全球化腳步丶方式的調整，對於人類利弊得失，尚待釐清。但是全球經濟丶政治丶社會體制的改變，尤其全球性丶區域性政治的衝突是否升高，攸關國家人民福祉。中國大陸丶美國兩大超強先後疫情嚴重，彼此之間互相抨擊，互指對方不是。缺乏主要國家出面協調，世界衞生組織表現不佳等因素，不少人頗多怨言。未來如何發展，對於國際體系的運作，重要性不言而喻。

台灣在此次疫情表現可圈可點，美國丶中國大陸丶世界衛生組織，又與台灣息息相連。近日台灣與世衛祕書長譚德塞的矛盾擴大。不少國人也介入其中，網民丶在美國紐約時報刊登廣告等。中國大陸抨擊台灣民進黨政府以疫謀獨，台灣長期因為中國大陸打壓，國際孤立，連全球防疫體系的世衛組織，觀察員身分也被剝奪。疫情之下，台灣優質的醫療制度，政府及人民欲打破牢結，積極參與國際組織（尤其世衞）理所當然，也是台灣人民應有的權利。

口罩外交，台灣防疫經驗，台灣可以協助等，均是適當的訴求。思考國際體系可能調整，規劃外交策略丶實施措施，相信國家安全機關及外交丶大陸委員會等單位已經著手進行。經濟方面，國家發展委員會丶財經金融等部會也責無旁貸，當然目前著手紓困振興方案，財經等部會已經業務繁重，可是國發會丶總統丶行政院長等高層，應該廣納各界意見，民間丶企業丶學界人士，共同思考疫情對於國際體系衝擊丶衍出問題丶台灣因應之道。

護照英文改為台灣，中華航空是否易名，或凸顯台灣，當然民主多元社會，尊重各方意見。主持政府的領導人必須高瞻遠矚，多方面考慮目前丶未來的國際環境，尤其與台灣關係密切的美國丶中國大陸可能變化，並盤整台灣現況，在紛亂丶人民困惑年代，提出前瞻性政策。