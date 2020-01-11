如果你想對全球變暖做些事情，那麼簡單的變化就會產生很大的影響。你可以立即實施以下一些簡單的解決方案：聰明的旅行。減少一年中的飛行次數會有巨大的影響。一次長途飛行足以使你對氣候變化的影響加倍，因此在長途旅行之前請三思。盡可能乘火車或公共汽車。圖／Pixabay

根據伊麗莎白․梅（Elizabeth May）和佐伊․卡隆（Zoe Caron）所著 《Global Warming for Dummies》摘譯如下；

全球變暖已經在改變環境、經濟和人們的生活方式。變革正在加劇，還沒有結束之相，且在世界範圍內的變化愈來越多，理解這個複雜而重要的問題，就越成為關鍵所在。以下內容描述了溫室氣體的形成方式和原因，研究了一些重要的全球變暖術語，揭示了氣候變化的負面影響，並提供了你可以在日常生活中實施的解決方案，以減少溫室氣體的排放。儘管全球變暖與溫度上升，颱風和季風惡化的可怕情景有關，但它也與更美好的未來息息相關。全球變暖為新型燃料的開發打開了大門，引領了向可靠能源的轉變，並創造了明天更綠色的願景。

了解溫室氣體

行星的熱量足以維持生命，這要歸功於行星大氣中存有熱量的氣體。這些氣體之所以稱為溫室氣體，是因為它們的作用類似於植物溫室裡的氣體，將熱量捕集到地球大氣中，使地球上的平均溫度為59華氏度（15攝氏度）。人類使大氣中的溫室氣體增加了約35％。大氣中的溫室氣體越多，平均溫度就越高。

主要溫室氣體

兩種主要的溫室氣體都是自然產生的，並且由於人類活動而可以增加。

二氧化碳（CO 2）：隨著時間的流逝，造成全球變暖63％的氣體，在過去5年中佔91％，這種氣體由燃燒化石燃料（例如煤和石油）產生。當它在海洋、土壤、植物和動物之間循環時，它也自然發生。

甲烷（CH 4）：該氣體佔全球變暖19％的氣體，是通過腐爛垃圾和廢水，牲畜的氣體和稻穀作物產生的。沼澤和任何沒有空氣分解的東西都會自然產生甲烷。

溫室氣體的兩個主要來源

能源利用：人類從燃燒化石燃料中獲取能源，化石燃料將近四分之三的人類產生的溫室氣體排放到大氣中。所有化石燃料中有一半被燃燒，以提供電力和熱量。化石燃料的下一個大用戶是製造業和運輸業。

土地利用：人類如何砍伐森林和利用土地，占人類產生的溫室氣體總量的四分之一以上。樹木從大氣中吸收二氧化碳，因此，砍伐林地用於農業和發展意味著更多的二氧化碳留在了空氣中。



Global Warming For Dummies。圖／擷自Amazon廣告，作者提供

減少溫室氣體排放的五種方法

你可以採取哪些措施來減少碳足跡，這取決於你的居住地，擁有的資源以及可以付出的時間。但是，如果你想對全球變暖做些事情，那麼簡單的變化就會產生很大的影響。你可以立即實施以下一些簡單的解決方案：

少吃（或不吃）肉。素食對減少溫室氣體排放具有相同的影響，就如同你將普通汽車換成混合動力車一樣。製作一磅商品肉的過程所消耗的能量是一磅豆類或穀物的十倍。

將你的房屋與清潔能源結合。如果你無力在屋頂上安裝太陽能電池板或風力渦輪機，則可以利用獨立的清潔能源供應商。讓他們建造風力渦輪機，你將獲得好處。此步驟可減少你自己的排放，並有助於建立再生能源產業。

你的房子做好隔熱。普通房屋的牆壁側面相當於一個籃球洞。如果你正確隔離房屋的天花板，牆壁，窗戶和門，那將是可以避免逃逸的暖氣和冷量。

聰明的旅行。減少一年中的飛行次數會產生巨大的影響。一次長途飛行足以使你對氣候變化的影響加倍，因此在長途旅行之前請三思。盡可能乘火車或公共汽車。共乘、步行、騎自行車或乘坐公共交通工具，以盡量減少駕駛。

僅使用所需的能量。養成節約能源的習慣，離開房間時關掉電燈和電視，冬天或夏天空著房子時關掉恆溫器。通過在所有設備，電子產品，電腦等上查找「能源之星」或「節能」徽標來選擇低能耗技術。這些資格標準突出顯示了能耗最低的產品。

全球變暖的主要潛在影響

未來幾年，全球變暖的影響將增加，但變化的程度將有很大不同，具體取決於你的居住地，以及取決於世界各國減少溫室氣體排放的速度。但是，無論你身在何處，長期來看，氣候變化的巨大影響都可能是災難性的。

它 會影響人們：根據疾病的地理位置，人們可能會受到疾病，海平面上升，乾旱或暴風雨的影響。這些影響對那些適應或從影響中恢復的財政資源最少的人影響最大。

它 導致極端天氣：當大氣變暖時，氣候在變化，天氣也在變化。變化的一部分包括更頻繁，更強烈的暴風雨，洪水，乾旱，熱浪乃至極端降雪。

它 加劇了滅絕：氣候變化意味著某些環境可能不再適合某些動植物的生存，而這些植物或動物將需要搬遷。一些物種，例如北極熊，無處可去。滅絕是許多動植物的一種可能，它們可能無法以氣候變化的相同速度適應其環境。

它 在兩極融化了冰塊：北極的冰塊融化得如此之快，以至於幾年之內北極只會被季節性覆蓋。這對地球的氣候產生了巨大影響：極地冰反射太陽光並轉移熱量；當它融化時，更多的熱量留在了大氣中。格陵蘭和南極西部冰蓋的融化威脅到海平面的極端上升。

它 使海洋變暖：當海洋變暖時，水會膨脹並導致海平面上升。溫暖的水域正在殺死珊瑚礁和磷蝦，這對於支撐海洋食物鏈的影響極大。