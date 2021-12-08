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每日國際焦點

澳洲可能利用防疫理由來實質抵制北京冬奧。紐西蘭以防疫為理由，將不派遣部長級外交代表前往北京冬奧

以色列宣布完成內建探測器的加薩邊界地下圍牆，該海陸防衛系統含地上圍籬、雷達、海上偵測器與遙控武器系統，自2014年對抗哈瑪斯的地道戰後規劃，2016年公開，共歷時3年半完成

葛蘭素史克表示其與美國病毒生技共同開發的抗體抗疫療法對Omicron病毒株所有突變都有效

以色列戰機發射飛彈攻擊敘利亞拉塔基亞港親伊朗民兵軍火庫，造成大爆炸

日本

日產汽車認為晶片短缺至少持續到2022年中

南韓

LG能源解決方案公司預定首度公開上市，預計募資12.8兆韓圜(108.7億美元)

北韓

加稅以負擔金正恩要在生日發送糖果的費用

中國

11月出口年成長22%低於10月的27.1%，進口暴增31.7%高於10月的19.8%，貿易順差717.2億美元低於10月的845.4億美元，煤進口達2021年最高，銅進口3月以來最高

國際女子網球協會確認將跳過深圳公開賽

印度

阿布達比國營化學產品公司，與印度信實工同意於阿布達比魯瓦斯合作生產20億美元化工產品

澳洲

可能利用防疫理由來實質抵制北京冬奧

紐西蘭

以防疫為理由，將不派遣部長級外交代表前往北京冬奧

印尼

塞梅魯火山爆發已34死22失蹤

緬甸

軍政府外交部長溫納貌倫訪柬埔寨

歐盟

歐盟國家2020年國防總支出達1980億歐元，年增5%

英國

研究顯示第一劑施打輝瑞與阿斯特捷利康疫苗，第二劑混打莫德納疫苗的免疫效果較佳

葛蘭素史克表示其與美國病毒生技共同開發的抗體抗疫療法對Omicron病毒株所有突變都有效

過去3個月來房價上漲速度15年來最快，平均房價來到27.3萬英鎊

法國

沙烏地阿拉伯記者遭大卸八塊案其中一名嫌犯在法國遭逮捕

德國

社會民主黨、綠黨、自由民主黨簽屬執政聯盟協議

柯尼希斯武斯特豪森男子因為偽造妻子疫苗護照被發現，擔憂小孩會被強制收容，因而殺死妻兒後自殺

俄羅斯

因Google未配合刪除俄國政府認定非法的內容，罰款Google 900萬盧布(12.1萬美元)

普丁下令整府提出計畫讓俄羅斯石油公司能供應100億立方公尺天然氣給歐洲

西班牙

宣布7.2億歐元觀光復甦預算

匈牙利

法國總統馬克宏訪布達佩斯參加維謝格勒4國集團會談。4國為匈牙利、波蘭、捷克、斯洛伐克

美國

國務院表示希望民間公司都能完全了解新疆的反人權情況

加拿大

通訊安全局表示全球駭客勒贖攻擊於2021年上半年較2020年同期大增151%

墨西哥

增派1500安全部隊全副武裝巡視坎昆海灘，避免幫派械鬥危及觀光

巴西

印度將於15年內取代巴西成為最大阿拉伯國家糧食供應國

阿根廷

英國脫歐使英國改進口阿根廷農產品使阿根廷獲益

智利

11月銅出口大增35%至49.2億美元，使貿易順差達8.34億美元。11月出口總體年成長30%，進口年成長57%

以色列

宣布完成內建探測器的加薩邊界地下圍牆，該海陸防衛系統含地上圍籬、雷達、海上偵測器與遙控武器系統，自2014年對抗哈瑪斯的地道戰後規劃，2016年公開，共歷時3年半完成

沙烏地阿拉伯

開通與阿曼725公里長的首條直達道路

阿拉伯聯合大公國

原本周末是週四半日周五六休假，將自2022年起調整為周五半日六日休假與世界同步

卡達

課本移除反猶太敘述

葉門

胡塞叛軍武裝無人機攻擊沙烏地阿拉伯吉達阿美石油公司設施後，沙國連軍報復轟炸沙那軍事設施

土耳其

與卡達簽屬15合作協議包含軍事、醫療、觀光、教育禮遇

埃及

央行表示11月外匯存底增至409.09億美元。埃及2016年接受國際貨幣基金援助下經濟改革後外匯存底顯著回升

伊拉克

伊斯蘭國摩托車炸彈攻擊巴斯拉4死

敘利亞

以色列戰機發射飛彈攻擊拉塔基亞港親伊朗民兵軍火庫，造成大爆炸

南非

許可無補償徵用土地的修憲失敗

南蘇丹

埃及派遣軍機送醫療物資到南蘇丹

馬利

擔憂糧食危機，禁止穀物出口

肯亞

立法管制線上銀行

甘比亞

警方驅散反對黨示威群眾

蒲隆地

首都基特加監獄大火38死

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