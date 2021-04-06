一直以來，國內那些汙染大廠的黑心財閥，每次濫拋有毒廢棄物，造成附近居民抗爭控訴時，這些黑心商人，總是一臉無辜地表示，自己也是可憐的受害者！因為他們公司的作法，都是花錢委託經過政府認證通過的廢棄物處理廠商，代為處理其公司的廢棄物！所以，這些黑心財閥自問不應該被社會究責／被依法懲處。因為那已是委外處理的事務，有問題也只是受委託廠商應該承擔的！這樣的邏輯，在這次太魯閣號車禍慘案的究責聲中，也一再聽到了。
事實上，法律不是如此荒唐的邏輯。但是在我們現實的法律運行中，確實很多黑心的財閥，都是這樣面善心惡的脫罪了。這就是所謂的金蟬脫殼除罪法。也是所謂的人頭公司替死法！
如假包換的官商勾結
當然，這裡頭真正的原因，其實，就是如假包換的官商勾結。負有監督權責的政府相關人員，故意、特意睜一眼閉一眼的坐視、甚至奉送給黑心企業的方便法門。而這些法門，也正是這些掌有相關權勢的官員，分一杯羹的大門！！！
據這兩天的報導，一家一年可從政府的鐵公路公共工程，得標總金額高達億元以上的廠商，其公司門面居然窮破不堪，有如赤貧的家庭。而且這家廠商的紀錄顯示，這是一家違規纍纍的慣犯，那麼他如何能一再取得投標的資格呢？
顯然，這是一家掛人頭的空殼公司！顯然，這家公司背後有黑手專事官商勾結打通關節，這隻黑手才是公司真正的藏鏡人，而且這還是業界人盡皆知的公開秘密。因為，這不是只有這家公司如此，而是競標政府工程的廠商共用通用的黑心手法！
太魯閣號慘案，帶給我們的反思，第一，就是政府明知故犯的官商共謀犯罪下套利，你我要如何遏止？現實上，很多政客都是這些黑心大財閥圈養的狗仔虎仔，法律的訂定，甚至都是方便讓這些黑心商可以知法玩法，大事化小小事化無，方便脫罪而制定的。
第二，官商勾結的沉痾，或許未能一藥而癒。或許你我確實有力有未逮的無奈。但是，首先要求自己凡事細心做好，不要貪圖一時方便而懶散行事，應該是你我都可以立即記取教訓，身體力行的！
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