從台鐵408太魯閣號事故中的報導看到肇事的工程車來自每年得標工程金額高達上億的廠商，其公司門面居然窮破不堪，有如赤貧的家庭。而且這家廠商的紀錄顯示，這是一家違規纍纍的慣犯，如何能一再取得投標的資格呢？示意圖／擷自公視新聞影片

一直以來，國內那些汙染大廠的黑心財閥，每次濫拋有毒廢棄物，造成附近居民抗爭控訴時，這些黑心商人，總是一臉無辜地表示，自己也是可憐的受害者！因為他們公司的作法，都是花錢委託經過政府認證通過的廢棄物處理廠商，代為處理其公司的廢棄物！所以，這些黑心財閥自問不應該被社會究責／被依法懲處。因為那已是委外處理的事務，有問題也只是受委託廠商應該承擔的！這樣的邏輯，在這次太魯閣號車禍慘案的究責聲中，也一再聽到了。

事實上，法律不是如此荒唐的邏輯。但是在我們現實的法律運行中，確實很多黑心的財閥，都是這樣面善心惡的脫罪了。這就是所謂的金蟬脫殼除罪法。也是所謂的人頭公司替死法！

如假包換的官商勾結

當然，這裡頭真正的原因，其實，就是如假包換的官商勾結。負有監督權責的政府相關人員，故意、特意睜一眼閉一眼的坐視、甚至奉送給黑心企業的方便法門。而這些法門，也正是這些掌有相關權勢的官員，分一杯羹的大門！！！

據這兩天的報導，一家一年可從政府的鐵公路公共工程，得標總金額高達億元以上的廠商，其公司門面居然窮破不堪，有如赤貧的家庭。而且這家廠商的紀錄顯示，這是一家違規纍纍的慣犯，那麼他如何能一再取得投標的資格呢？

顯然，這是一家掛人頭的空殼公司！顯然，這家公司背後有黑手專事官商勾結打通關節，這隻黑手才是公司真正的藏鏡人，而且這還是業界人盡皆知的公開秘密。因為，這不是只有這家公司如此，而是競標政府工程的廠商共用通用的黑心手法！

太魯閣號慘案，帶給我們的反思，第一，就是政府明知故犯的官商共謀犯罪下套利，你我要如何遏止？現實上，很多政客都是這些黑心大財閥圈養的狗仔虎仔，法律的訂定，甚至都是方便讓這些黑心商可以知法玩法，大事化小小事化無，方便脫罪而制定的。

第二，官商勾結的沉痾，或許未能一藥而癒。或許你我確實有力有未逮的無奈。但是，首先要求自己凡事細心做好，不要貪圖一時方便而懶散行事，應該是你我都可以立即記取教訓，身體力行的！