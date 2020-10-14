新聞標題【民報】十分鐘知天下2020/10/14
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十分鐘知天下2020/10/14

福和觀點

 2020-10-14 14:18
福和會/十分鐘知天下
福和會/十分鐘知天下

●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

美國聯邦調查局在柬埔寨設點，此舉視為一貫親中的柬埔寨與美國關係改善。

韓國親中與日本敵對態勢持續，日本將不參加在韓國舉辦的日韓中高峰會。

希臘表示土耳其撤回探勘船之前拒絕談判。美、德均抨擊土耳其。土國則抨擊歐盟對土國說教。土國身為北約一員，與歐美關係出現裂痕。

黎巴嫩與以色列討論爭議海域問題。此為川普推動以色列與周邊和平的下一步。

柬埔寨

美國聯邦調查局在柬埔寨設點，此舉視為一貫親中的柬埔寨與美國關係改善。

日本

韓國2018年要求日本鋼鐵廠要賠償二戰時韓國工人，日本當時因此報復禁運高科技材料，爭議仍持續，日本將不參加在韓國舉辦的日韓中高峰會。

印度

印度與中國共同聲明表示針對爭議邊界徹軍有建設性的對談。

亞美尼亞、亞塞拜然

阿爾察赫表示軍人陣亡已達542人。

車臣

警方與民兵交火，2警員陣亡。

英國

歐盟要求英國在脫歐談判上要有實質讓步。德國認為脫歐談判已到瀕危時刻。

吉爾吉斯

總統要求國會再度對總理人選投票。

波蘭

試圖拆除二戰英軍轟炸留下的高角櫥炸彈改為直接引爆，潛水員都已撤離至安全區，無傷亡。

美國

歐盟在WTO勝訴，有權對美國貨品課稅，懲罰美國對波音公司補貼。

土耳其

希臘表示土耳其撤回探勘船之前拒絕談判。

美國抨擊土耳其重新開始探勘東地中海。

德國警告土耳其在東地中海挑釁。

土耳其外長見瑞典外長時，談及歐盟要求土國自敘利亞撤軍，抨擊歐盟雙重標準，試圖對土耳其說教。

假酒一周來造成44死。

黎巴嫩

黎巴嫩與以色列討論爭議海域問題。

基督教領袖抨擊遜尼派領袖哈里里的組閣想法。

突尼西亞

政府剷平非法菸店，店主卻在內睡覺而死，引發數百人抗議。

阿富汗

政府軍對塔利班發動反擊。

馬利

伊斯蘭民兵攻擊殺害25人，其中13人為馬利士兵。

衣索比亞

攻擊事件造成至少12死。

 

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