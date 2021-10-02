作者指出，促轉會以「日群」賠償特定基數，而不是公平的按日計算，造成取得賠償之原則就是「關得越久，每日領得越少」。示意圖／陳惠卿

自1991年（民國80年）以來，我國《刑事補償法》（《冤獄賠償法》）皆以每日新台幣3000到5000計算賠償金，故計算基準皆以每日之一定之金額計算，而非以一定之羈押期間為一「日群」，再以該「日群」規定一不同基礎之賠償金額計算。

促進轉型正義委員會於撤銷有罪判決後之回復權利方式，違反外國立法例及我國立法沿革，就自由刑部分，以一定期間之「日群」為基準計算，其計算基準拒不依羈押日數按每日一定金額計算，反而各「日群」賠償基礎不同，而有不公平現象。

核促轉會的權利回復方式，係以每一「日群」賠償特定基數，依該金額換算結果，每一日群取得賠償之原則就是「關得越久，每日領得越少」，此部分我以促轉會提出草案為例，列表供大家參酌比較，即可明白此項「關得越久，每日領得越少」的賠償原則。舉例如下：（以下計算並未扣除已受補償之金額）

1.遭羈押1天以上、29天（一個月）未滿皆可以領15萬元（1個基數），大約就是關一天可以領15萬元或一天5千元之間。

2.羈押90天（三個月）或119天（四個月）未滿皆可以領60萬元（4個基數），大約就是關一天可以領5千元或6666元之間。

3.羈押365天（一年）以上、409天（一年一個半月）未滿皆可以領60萬元（4個基數），大約就是關一天可以領4034元或4520元之間。

4.羈押1825天（五年）以上、1945天（五年四個月）未滿皆可以領405萬元（27個基數），大約就是關一天可以領2219元或2082元之間。

5.羈押3650天（十年）以上、3830天（十年六個月）未滿皆可以領630萬元（42個基數），大約就是關一天可以領1726元或1645元之間。

6.羈押4380天（十二年）以上、4925天（十二年六個月）未滿皆可以領720萬元（48個基數），大約就是關一天可以領1426元或1643元之間。

7.由上述可知，促轉會仍循恩給制度模式而非損害賠償模式為本件權利回復之促成，故而以「日群」為給予方式，而不是公平的按日計算，關30天的人一天賠5000元，關18年6個月的人一天給1276元。

五〇年代白色恐佈案件平反促進會會員，受害刑度是5年以上起跳，大多在十年、十二年以上，因此，本會會員領取賠償大多是一天不足2000元的賠償，讓我不捨、不忍亦不服促轉會的立法。