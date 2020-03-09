如果國民黨真的能洗面革心，拋棄沉重的歷史包袱，和不得民心的傾中路線，脫胎換骨，蛻變成符合世界民主潮流和順應台灣優先的主流趨勢的政黨，那麼『國民黨不倒，台灣不會好』這樣的魔咒，或許得以解除。圖／取自中國國民黨官網

江啟臣以壓倒性的68.8%得票率當選國民黨主席。雖然投票率只有35%，顯然黨內對這次的補選並沒有太大的熱情，但是我認為這次補選在歷史上卻有重大的意義。向來最有動員能力的黃復興可能沒能凝聚選票，導致郝龍斌無法和江啟臣一拼。有人分析指出，韓粉和吳敦義系統支持江；馬金系統沒有支持郝；而黃復興因郝出言「嗆中」而失去挺郝的熱情。這是黃復興偶發的狀況，或是未來的趨勢，值得我們密切觀察。

從各縣市地區的得票率來看，江啟臣全部以壓倒性比例勝過郝龍斌。這是不是國民黨的權力結構，從過去中央集權的倒三角形，從此轉變成地方由下而上，基礎更穩固的金字塔形結構，所謂的黨內民主化的徵兆？如果是的話，這是一個好現象。但國民黨列寧式政黨體質，會不會因無法適應這個改變而分崩離析？或黨內頑固的保守勢力會不會隨時反撲？我們無法預測。我們倒是希望國民黨能夠民主化，變成更符合世界潮流更健康的民主政黨，以便將來可以和民進黨作良性競爭，形成健康的兩黨政治。果能如此的話，那麼台灣就真正能成為民主自由的燈塔，讓尚在黑暗中迷航的中國人民，看見中國的未來的康莊大道。這不就是國民黨『三民主義統一中國』口號的實踐嗎？為甚麼不呢？

江啟臣勝出的影響值得觀察

國民黨從2000年第一次失去執政權開始，黨內就有要求改革的聲音。但是2020年總統和立委選舉的大敗，國民黨有識之士檢討敗選乃至要求改革的呼聲變得更加尖銳而急切。甚至今年一月十五日，國民黨改革派青年更發起包圍中央黨部，高喊「老賊下台」，要求改革黨名、路線和年輕化。甚至高舉『青黨』、『國家路線不容模糊』、『紅統滲透必須清黨』標語。民間智庫編輯林家興抨擊國民黨權力結構好論資排輩，黨公職、中央委員，為了個人利益，爭相成為中國買辦，得不到台灣人民的信任。江啟臣的勝出，是不是代表這些年輕改革力量的崛起？而這些改革的呼聲，能不能由江啟臣帶領年輕改革派加以落實？尚待觀察。

如果國民黨真的能洗面革心，拋棄沉重的歷史包袱，和不得民心的傾中路線，脫胎換骨，蛻變成符合世界民主潮流和順應台灣優先的主流趨勢的政黨，那麼『國民黨不倒，台灣不會好』這樣的魔咒，或許得以解除。這可能是江啟臣將要面臨的最大挑戰，也可能是寫下他最輝煌的人生的契機。對國民黨這個命運多舛的政黨來說，或許也是一個改寫歷史、創造奇蹟的機會。歷史沒有麼是不可能的。要成為光榮而受歡迎的黨或繼續沉淪下去乃至滅亡的黨，國民黨人得好好想一想！

(附註：關於國民黨的深度分析，有一篇文章值得國民黨人一讀，更值得關心台灣前途的台灣人一讀。那是在補選前由優秀的記者林怡廷在《報導者》發表的標題為『站在反共和親中的十字路口，國民黨如何面對內部的中國因素』的文章。)