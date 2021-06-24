距離中共百年黨慶不到一週，但是，北京6月初開始戒嚴，異議人士被強制關押。示意圖／中國北京天安門廣場。擷自維基百科，公有領域

距離中共百年黨慶不到一週，但是，北京6月初開始戒嚴，異議人士被強制關押，最有名的反共秘密網站「編程隨語」主持人被逮捕，普通較輕情節者，則必需離開北京，目的就是維穩。

天下人皆知：七一黨慶是弄錯時間，中共建黨日是7月23日，老共將錯就錯，因為毛澤東時代，就已經搞錯了創黨時間，共產黨哲學不在乎真實，只要兩個錯就等於對，領導說對，就對，有關真相問題，考試永遠不會考。

日子不對，但是黨慶一到，中國就陷入杯弓蛇影，好像這個黨隨時要倒，這句話沒說錯，尤其是今年緊縮更嚴厲，但是，中共當下已經四面楚歌，美國已經放話：老共沒有交代清楚武漢病毒來龍去脈，這個世界不會輕輕放過，美國準備凍結沒收高級黨官在美財富，因為整個世界已經被病毒打亂，英國剛宣佈要解封，回歸正常日子，沒想到印度變種病毒又來了。

除了國際討著要老共給個說法的壓力，老共雖然還可以耍賴，或派出盧沙野這款戰狼護衛，但是，面對國內的疫情，經濟不振，下崗失業人口，年輕人躺平不合作，加上四處上訪，討公道的地下銀行受害投資者，老共高層已經感受烽火將起，政權不穩訊息。

5月底，中國國安部副部長董經緯，帶著武漢病毒實驗室重要情報，叛逃消息，才被美國媒體揭露，老共在第一時間否認，並放出董經緯主持會議訊息，沒想到這種欲蓋彌彰手法，很快被拆穿，央視有一張習近平帶著大黨官，面對五星紅旗宣誓效忠圖片，成為「此地無銀三百兩」證據，證明在3月初，中共已經知道：老董在2月中就走了，如果中南海無風無雨，何必在此時搞效忠宣誓，很顯然，有高層叛逃，習近平才弄出朝拜五星旗大會，這個出走高層，非同一般，他帶走的情報，可以讓老共一刀斃命。

現在更緊張的是陪在習近平身後，向黨旗拜拜彎腰的高級黨官，他們心裡想：習近平老大，你搞這招拜黨旗，就是擺明信不過我們了，接下來，肯定有人要走人，前陣子傳說馬雲沒有走成功，已經被軟禁，王岐山也想走，正找機會，紅朝末日到來，高級黨官跳船，和1949年，國民黨黨官跳船一模一樣。

權力不可能藉謊言暴力維繫

這個世界總是歷史不斷循環上演，用謊言暴力拿到的權力不可能久遠，百年應該是限期到了，注定習近平是罪後獨裁者。

更令習近平傷腦筋是廣州疫情，印度變種病毒侵入廣州，老共用一個月時間還無法壓制，廣州半封城狀態仍然持續，老共對外宣稱確診只有幾十例，但是沒人信，武漢病毒擴張以來，只有中共統計死者數字停滯在4846人，老共自稱廣東省人民，六成已經施打兩劑疫苗，卻無法擋住病毒，這樣的國產疫苗效力不佳，卻拼命向台灣推銷，老共搞疫苗外交，已經宣佈失敗，連一帶一路簽約國也不想要紅色疫苗，世衛組織說，打疫苗又確診攀高，十國中有九國，使用中共疫苗。

前天，被封城沒飯吃的廣州黃岐區，發生居民反封鎖衝出小區事件，有人不願被封鎖，還利用小船從海路離開廣州，廣東疫情越來越不樂觀，宛若第二個武漢再版。

滿百年的國民黨，當他遠離台灣民意後，在台灣失去政權，靠著台灣人慈悲，可以活到現在，馬列一胎雙生的共產黨，必然無法抵抗民意對自由追求，那麼，中共的終局，勢必走到亡黨亡國，看看杯弓蛇影的中南海，已經可以蓋棺論定了。



中國自稱廣東省人民，六成已經施打兩劑疫苗，卻無法擋住病毒，廣州疫情於5月底再起，迄今仍無法平息。示意圖／擷自CCTV影片