在美國總統拜登（Joe Biden）要求下，2021.4.13派「非官方」代表團來台訪問。左起：前美國參議員陶德（Chris Dodd）和兩位前常務副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

在美國總統拜登（Joe Biden）要求下，前美國參議員陶德（Chris Dodd）和兩位前常務副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）星期二（4月13日）前往台灣訪問。美國行政當局一名高級官員表示，這是顯示美國對台灣及其民主的承諾的「重大信號」。

拜登政府的一位高級官員表示，在美國和台灣慶祝《台灣關係法》42週年之際，美國派出這支「非官方」代表團，拜登當年作為美國參議員曾投票支持這項法案。

這位不透露姓名的高級官員說，代表團將會晤台灣官員，這遵循了「美國行政當局向台灣派出高級非官方代表團的長期兩黨傳統」。

這位官員說：「選擇這三位人士——是台灣長期朋友並與拜登總統個人關係密切的資深國務活動家——發出了有關美國對台灣及其民主的承諾的重大信號」。

陶德是民主黨人，從1981年到2011年長期擔任代表康涅狄克州的參議員。阿米塔吉在共和黨總統小布什政府內擔任過常務副國務卿。斯坦伯格在民主黨總統奧巴馬政府時期擔任過美國國務院的第二號領導職務。

在白宮做出這番宣布之前，美國國務院上星期五（4月9日）公佈了美國官員與台灣交往的新準則。這些新的指導方針將允許美國官員在會晤台灣官員時有更多的自由空間。

拜登政府的高級官員說：「美國與印——太地區各地的朋友和盟友站在一起，推動我們共同的繁榮、安全和價值觀，……這包括深化我們與台灣的關係。」

這位官員說：「美國致力於本著共同利益並以符合美國的『一個中國』政策的方式與台灣接觸並深化我們的合作。」

路透社報導說，當被問到代表團訪問台灣是否在時機上與美國氣候特使、前國務卿凱利（John Kerry）本星期訪問中國上海一事有所協調時，那位美國行政當局的高級官員表示不以為然。這位官員說，與中國的氣候會談「不應與這種關係的其它領域聯繫在一起」。

「這當然不是淡化我們對北京的行為的任何關切，」這位官員說。「我們與台灣的非官方接觸......應當是獨立的。」

當被問到在國務院宣布新的對台交往準則之後未來美台官方接觸的問題時，這位官員回答說：「我們此刻沒有關於具體旅行的具體計劃，但是......我當然預計我們會以符合我們『一個中國政策』的方式來接觸和旅行。」

這位官員說，日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）本周訪問華盛頓並與拜登總統會談時，台灣以及維持台灣海峽現狀將是議題的一部分。

目前還沒有看到北京方面對拜登派代表團訪問台灣的回應。在美國國務院發布有關與台灣官員互動的新準則後，中國外交部發言人趙立堅星期二在北京的例行記者會上說：「中方對此堅決反對，敦促美方不要在台灣問題上『玩火』，慎重妥善處理涉台問題。」

台灣駐美代表蕭美琴表示「歡迎拜登總統派遣他在政壇多年的摯友Dodd前參議員率團訪問，以轉達對台灣民主的支持以及深化雙邊關係的承諾」。