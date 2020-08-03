●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

香港

白宮7月31日 譴責 香港延遲大選。

中國駐德國大使館7月31日於官方網頁 抨擊 德國暫停香港的引渡協定。

香港選舉延期後，7月31日德國外長表示將暫停香港的引渡協定。

尼泊爾

尼泊爾雨季造成土石流，1日 又發生2起 ，造成5死，其中3人是小孩，5月雨季以來已經175死。

泰國

泰國抗議學生以日本動漫角色黃金鼠哈姆太郎 作為抗議象徵 ，還打算採用火影忍者與哈利波特。為本國政治抗議卻盜用國外智慧財產權，泰國抗爭者承認一般人可能不曉得意義何在，但只是想爭取更多年輕人支持。

澳洲

澳洲警方1日 表示 ，7月26日有小飛機自巴布亞新幾內亞起飛往澳洲，機上滿載古柯鹼，機上5人為墨爾本黑幫，都遭澳洲與巴布亞新幾內亞警方逮捕。

南韓

在南韓引發大規模群聚感染的「新天地教會」，89歲教主李萬熙1日 被捕 。

波蘭

波蘭國防部7月31日 表示 ，美國將於波蘭建立永久基地，新增布署1000人。2019年6月川普同意加派1000名美軍到波蘭。目前美軍在有4000名部隊輪調，新增永久基地後，總兵力將可能擴大到5500人，費用將由波蘭負擔。

法國

歐盟7500億歐元復甦計畫，法國歐盟事務部次長2日 表示 ，將提案排除違反歐盟人權價值的國家，此舉是針對波蘭與匈牙利，顯示東西歐之間裂痕進一步加劇。

德國

數千人2日於柏林示威 反對德國加強防疫措施 ，聲稱違反人權與自由。

葡萄牙

7月31日212名乘客搭乘的 高速列車撞上維修機器 ，導致2死37傷。

烏克蘭

烏克蘭7月31日 要求 白俄羅斯引渡28名逮捕的俄羅斯傭兵，以調查是否與烏東衝突有關。

巴西

巴西要求facebook封鎖右派總統波索納洛支持者的帳號，facebook未配合，巴西最高法院因而於7月31日 對facebook罰款 192萬巴西里亞爾，

facebook於1日 表示 ，將依照法院命令封鎖波索納洛支持者帳號。這是巴西左派操縱司法，對言論自由發動赤裸裸迫害，試圖控制，以進行政治鬥爭的惡劣案例。

7月 亞馬遜森林大火 較2019年大增28%。

墨西哥

大毒梟何塞·安東尼奧·耶佩斯·奧爾蒂斯 被捕 。

薩爾瓦多

薩爾瓦多2日因朝野衝突，無法取得共識，而 錯失 美洲開發銀行2.5億美元疫情後振興貸款。

敘利亞

敘利亞外長2日 譴責 美國企業與控制敘利亞東北部的庫德族勢力簽下石油合約，稱這是偷竊敘利亞國家資產。7月30日時美國國務卿蓬佩奧在國會聽證時在共和黨參議員詢問下，表示美國支持美國企業與敘利亞庫德族敘利亞民主軍簽約，以現代化其鑽油設施。2019年五角大廈曾表示該地石油收入會交給敘利亞民主軍。川普自敘利亞撤軍時曾表示會留下小部分部隊保護有石油的地區。

阿爾及利亞

阿爾及利亞軍頭蓋德·薩拉2019年在阿爾及利亞全國大抗爭中上台，但卻於12月心臟病發去世，前總理阿卜杜勒-馬吉德·塔布納接任總統，之後爆發蓋德·薩拉幕僚Guermit Bounouira 洩露軍事機密事件，Guermit Bounouira 逃亡到土耳其。

7月時塔布納 直接電話 向土耳其總統艾爾段要人，7月30日Guermit Bounouira由土方交給阿國軍方。

艾爾段正介入利比亞，因此積極拉攏阿爾及利亞。

埃及

埃及2日 抗議 土耳其即將於東地中海進行的地質調查侵犯埃及的專屬經濟海域。

阿拉伯聯合大公國

阿聯酋核能公司1日 表示 ，阿聯第一座核電廠阿布達比「神佑」核電廠，其第一個反應爐將開始啟動。該核電廠由韓國電力打造，四座反應爐總計發電容量5.6吉瓦，原本預定2017年完工上線，但經歷多次延長工期。

利比亞

針對利比亞問題，阿拉伯聯合大公國外長1日 表示 ，要土耳其不要再干涉阿拉伯事務。

以色列

以色列3日 表示 ，4個恐怖份子在戈蘭高地以色列—敘利亞邊界圍籬置放炸彈，以軍在空中支援下對其開火，命中1人。

阿富汗

伊斯蘭國攻擊阿富汗賈拉巴德一處監獄，先以汽車炸彈攻擊，之後再兩次炸彈攻擊，與政府警方交火，造成3死25傷，並造成超過50個犯人逃亡。伊斯蘭國已 承認攻擊 。

阿富汗與巴基斯坦 邊界衝突 ，造成阿富汗15死80傷，巴基斯坦7死31傷。

喀麥隆

博科聖地民兵2日在喀麥隆北部 攻擊 一處收容800人的難民營，造成16死7傷。博科聖地主要盤據於奈及利亞，近來活動逐漸擴散至鄰近的喀麥隆、尼日、查德。

查德