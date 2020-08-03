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香港
白宮7月31日譴責香港延遲大選。
中國駐德國大使館7月31日於官方網頁抨擊德國暫停香港的引渡協定。
香港選舉延期後，7月31日德國外長表示將暫停香港的引渡協定。
尼泊爾
尼泊爾雨季造成土石流，1日又發生2起，造成5死，其中3人是小孩，5月雨季以來已經175死。
泰國
泰國抗議學生以日本動漫角色黃金鼠哈姆太郎作為抗議象徵，還打算採用火影忍者與哈利波特。為本國政治抗議卻盜用國外智慧財產權，泰國抗爭者承認一般人可能不曉得意義何在，但只是想爭取更多年輕人支持。
澳洲
澳洲警方1日表示，7月26日有小飛機自巴布亞新幾內亞起飛往澳洲，機上滿載古柯鹼，機上5人為墨爾本黑幫，都遭澳洲與巴布亞新幾內亞警方逮捕。
南韓
在南韓引發大規模群聚感染的「新天地教會」，89歲教主李萬熙1日被捕。
波蘭
波蘭國防部7月31日表示，美國將於波蘭建立永久基地，新增布署1000人。2019年6月川普同意加派1000名美軍到波蘭。目前美軍在有4000名部隊輪調，新增永久基地後，總兵力將可能擴大到5500人，費用將由波蘭負擔。
法國
歐盟7500億歐元復甦計畫，法國歐盟事務部次長2日表示，將提案排除違反歐盟人權價值的國家，此舉是針對波蘭與匈牙利，顯示東西歐之間裂痕進一步加劇。
德國
數千人2日於柏林示威反對德國加強防疫措施，聲稱違反人權與自由。
葡萄牙
7月31日212名乘客搭乘的高速列車撞上維修機器，導致2死37傷。
烏克蘭
烏克蘭7月31日要求白俄羅斯引渡28名逮捕的俄羅斯傭兵，以調查是否與烏東衝突有關。
巴西
巴西要求facebook封鎖右派總統波索納洛支持者的帳號，facebook未配合，巴西最高法院因而於7月31日對facebook罰款192萬巴西里亞爾，
facebook於1日表示，將依照法院命令封鎖波索納洛支持者帳號。這是巴西左派操縱司法，對言論自由發動赤裸裸迫害，試圖控制，以進行政治鬥爭的惡劣案例。
7月亞馬遜森林大火較2019年大增28%。
墨西哥
大毒梟何塞·安東尼奧·耶佩斯·奧爾蒂斯被捕。
薩爾瓦多
薩爾瓦多2日因朝野衝突，無法取得共識，而錯失美洲開發銀行2.5億美元疫情後振興貸款。
敘利亞
敘利亞外長2日譴責美國企業與控制敘利亞東北部的庫德族勢力簽下石油合約，稱這是偷竊敘利亞國家資產。7月30日時美國國務卿蓬佩奧在國會聽證時在共和黨參議員詢問下，表示美國支持美國企業與敘利亞庫德族敘利亞民主軍簽約，以現代化其鑽油設施。2019年五角大廈曾表示該地石油收入會交給敘利亞民主軍。川普自敘利亞撤軍時曾表示會留下小部分部隊保護有石油的地區。
阿爾及利亞
阿爾及利亞軍頭蓋德·薩拉2019年在阿爾及利亞全國大抗爭中上台，但卻於12月心臟病發去世，前總理阿卜杜勒-馬吉德·塔布納接任總統，之後爆發蓋德·薩拉幕僚Guermit Bounouira 洩露軍事機密事件，Guermit Bounouira 逃亡到土耳其。
7月時塔布納直接電話向土耳其總統艾爾段要人，7月30日Guermit Bounouira由土方交給阿國軍方。
艾爾段正介入利比亞，因此積極拉攏阿爾及利亞。
埃及
埃及2日抗議土耳其即將於東地中海進行的地質調查侵犯埃及的專屬經濟海域。
阿拉伯聯合大公國
阿聯酋核能公司1日表示，阿聯第一座核電廠阿布達比「神佑」核電廠，其第一個反應爐將開始啟動。該核電廠由韓國電力打造，四座反應爐總計發電容量5.6吉瓦，原本預定2017年完工上線，但經歷多次延長工期。
利比亞
針對利比亞問題，阿拉伯聯合大公國外長1日表示，要土耳其不要再干涉阿拉伯事務。
以色列
以色列3日表示，4個恐怖份子在戈蘭高地以色列—敘利亞邊界圍籬置放炸彈，以軍在空中支援下對其開火，命中1人。
阿富汗
伊斯蘭國攻擊阿富汗賈拉巴德一處監獄，先以汽車炸彈攻擊，之後再兩次炸彈攻擊，與政府警方交火，造成3死25傷，並造成超過50個犯人逃亡。伊斯蘭國已承認攻擊。
阿富汗與巴基斯坦邊界衝突，造成阿富汗15死80傷，巴基斯坦7死31傷。
喀麥隆
博科聖地民兵2日在喀麥隆北部攻擊一處收容800人的難民營，造成16死7傷。博科聖地主要盤據於奈及利亞，近來活動逐漸擴散至鄰近的喀麥隆、尼日、查德。
查德
1名法國士兵於查德執行維和任務時因裝備爆炸身亡。法國有5000名部隊在查德所屬的撒哈拉以南薩赫勒地區，對抗伊斯蘭極端主義。