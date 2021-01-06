作者指出，因為韓國瑜開創了民選行政首長被罷免的第一人，「韓粉」受不了這個恥辱，所以才有復仇行動，挑上鳳山的黃捷和桃園議員名嘴王浩宇。示意圖／擷自韓國瑜臉書

2018年利用提高收視率，製造出造神電視台，遭到多次違規裁罰，被迫搬家之後，這台電視台還是能人眾多，所謂危機就是轉機，居然可以用一個月時間，操作言論自由被政府壓迫，把搬家儀式轉換成家有喪事的悲劇，扣住一堆反對民進黨的眼球，硬生生創下網路最高「斗內」和最高收視率，眾多韓粉小民，把辛苦錢拿出來，替台灣首富養好員工，說實在，雪中送炭，送錯對象了，也小看了首富的口袋有多深，要支撐一個電視台，對首富來說，也就是九牛一毛而已。

洗腦洗出舊頭腦

跟隨電視台搬家，跑到網路世界的200萬人，不一定全部是死忠韓粉，猜想裡面有不少領年功俸的退休公務員，這些人一直是藍色鐵票，也讓人見識到媒體的洗腦力量不能小看，這也可以解釋為何很多人上理髮店洗頭，要挑師傅小姐，因為被摸頭摸習慣，換手總是覺得奇怪，有這麼多打死不退的韓粉支撐，這家電視台要永續經營並非難事，至於搬家之後，影響力有多大？還需傳播學者研究，眼下就有一件是考驗韓粉的凝聚力，那就是下個月登場的鳳山罷免黃捷議員的投票，以及，桃園罷免王浩宇的投票，這兩件事，也是老韓是否復出的試金石。

藍營正在觀望，如果這兩個罷免案成功達陣，已經有政客躍躍欲試，陸續將會推出罷免萊豬立委行動，最好也一併把2012年萊牛立委也清除乾淨，選舉無法勝出的藍色政客，終於想到這一招罷免寶刀，讓落選者可以有機會遞補鹹魚翻身，還可以藉此搞亂台灣社會，向中共邀功。

可是，罷免投票在台灣並不容易，過去，反同婚的教會團體提出罷免支持同婚的黃國昌立委，只拿到18%過不了25%門檻，這個門檻說高不高，到目前還沒有人可以跨越，除了韓國瑜，韓國瑜開創了民選行政首長被罷免的第一人，高雄市民多數沒有發大財，本人就是其中之一，一氣之下，很不客氣，居然用超高票數，把神桌上的韓神掃到神桌下，也因為「韓粉」受不了這個恥辱，所以才有韓粉的復仇行動，很不幸，鳳山的黃捷和桃園議員名嘴王浩宇被挑上了，在此之前，王浩宇的服務處還遭受韓粉聚集謾罵。

霸捷案很難過關

罷免黃捷的理由，清楚寫上「翻白眼」，「支持香港反送中運動，破壞台灣形象」，一看到這些理由，就知道寫稿者的意識形態，這一批韓粉真的不太聰明，如果翻白眼有罪，不知道罪從何來？99%的台灣人認為台灣支持香港人民的反送中是正確的，韓粉卻反向而走，弄出這些理由，能夠拿到多少選票？現在就已經可以預料，罷免案無法過關，事實上也是如此，鳳山選區有30萬票，想要讓罷免過關，拉下黃捷，25%至少要7萬多票，2020年老韓在鳳山拿到8萬多票，意思就是說，如果要讓罷免案過關，韓粉衛隊必須號召過去支持老韓的這些選民，九成選民要出來投票，更何況，經過罷韓事件後，老韓在鳳山還有8萬票嗎？我只能說一句話，這個任務比登天還難。

王浩宇議員又是電視台名嘴，經常語不驚人死不休，因此得罪老韓和韓粉，所以韓粉挑桃園下手，其來有自，因為這裡比較多軍人軍眷，顏色偏藍，其次，王浩宇雖然換黨加入民進黨，但是，黨內也有敵人，因此，如果有人操作，罷免案過關的可能性比較高，所以，王浩宇很危險。事實上，並非如此，桃園王浩宇選區也有30萬票上下，2020大選，老韓在這一區拿到10萬票左右，所以，只要有七成的老韓支持者出來投票罷免就會成功，這七成票看來比罷免黃捷簡單很多，事實上也不容易。

問題在於韓粉的凝聚力，政治運動操作民粹，只能一時，無法長久，這是不變的真理，從2018到現在，兩年下來，很多韓粉已經覺醒，不可能持續「車前馬後」跟隨，如今只剩下蹭韓的所謂大將，還想利用罷免案，索討政治資源，無疑是緣木求魚而已。



作者指出，下個月登場的鳳山罷免黃捷議員的投票，以及桃園罷免王浩宇的投票，這兩件事將考驗韓粉的凝聚力。示意圖／擷自韓國瑜臉書