阮德茂，1907年出生於日治時代的台灣清水，父親阮瓊是傳道人員，因奉派四處傳教，所以小時候他就經常隨著父親的工作住過清水、嘉義、台南等地，12歲時來到彰化基督長老教會，當時有一位來自英國的梅牧師，時常和他父親到市場口傳教，由梅牧師吹奏喇叭，他和父親在旁吟詩，吸引民眾聚集，再由二位大人向民眾講道理，他就趁機到處遊逛，是童年時的快樂時光。入公學校後，阮德茂不愛讀書，時常翹課去玩，後來被送到台北讀台灣神學院，又因和日本同學打架而被退學，只好被家人送往日本就讀私立青山學院。到了日本他才產生「不能輸給日本人」的想法，開始發憤努力立志考上國立醫學院，經過苦讀終於如願考上東京帝大醫學部。1935年東大醫學部畢業並留在日本接受臨床的訓練，之後返台在台中沙鹿開業，他的夫人畢業於東京藥專，夫婦倆除了診所又開設兩間藥局，一為西醫，一為漢藥，當時受過正規訓練的醫師和藥師仍很少見，在地方上很快建立起名聲，病人紛紛前來求醫。

本來在沙鹿開業已經順利發展的阮德茂醫師，沒有想到因為日本政府發動東南亞戰爭，生活竟起了變化，由於日本政府開始限制外國宣教士在台灣的活動，紛紛遣返外籍宣教士，彰化基督教醫院的蘭大衛院長於1936年返回英國，彰基面臨必須由台灣本地人擔任院長的難題，當時先由陳宗惠醫師1937年擔任院長，一年後換蘇振輝，再一年後又換林朝乾，頻繁的人事異動造成醫院經營的困境，由於日本政府對教會醫院的打壓，造成沒有人敢去接下重擔的處境。當時林朝乾找上阮德茂幫忙時，他竟毫不遲疑地答應了。由於他的信仰，小時候父親帶他和梅牧師傳教的影響，加上他妻子曾在生小孩時難產，又得到產褥熱幾乎瀕死的狀態下，竟然奇蹟的生還，讓他深感：「人在世間不是只為賺錢，侍奉也很重要，若有需要我該獻身侍奉！」就在這樣的決心下，他義不容辭接下了領導彰基的任務，成為彰基第七任院長。

擔任院長，不只要有自己的門診醫療工作，還得管理醫院大小事務，籌措經費、添購藥品、設備，又因缺乏醫療人員更得加強員工的教育訓練，他先後辦理看護、助產士、藥劑生的訓練，又因戰時藥品受到管制，幸好他的妻子有經營藥房可獲得配給的藥物，也都拿來支援彰基的需要。日本政府對外籍宣教士的嚴密監控也擴及阮德茂身上，經常有特高前來拜訪表達關切，將他列入黑名單，注意他的一舉一動，但他仍堅持信仰聘請牧師，不放棄醫療傳道的使命。到了戰爭末期，台灣受到空襲，彰基建築也受重創，醫院不得不遷移，在最艱苦時，診間、宿舍、廚房、洗衣的地方都擠在一起，但他仍讓彰基維持門診和手術，即使沒有電了，也克難的點蠟燭進行開刀，千辛萬苦度過最黑暗的時刻，維持了彰基救治病患的使命！

即使戰後初期，物資極度缺乏，傳染病橫行，社會動盪不安，阮德茂仍帶領彰基開始重建，終於在1951年他卸下長達十年的院長職務，彰基人永遠難忘他在最艱苦時刻的貢獻！之後阮德茂回去開業，2004年回歸上主的懷抱！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集