猶太人是世界上很重視對後代子孫教育的民族，他們這個民族，無論任何人再怎麼窮，都會很重視教育。大家去看塔木德聖經就更會明白其中猶太人因為重視教育從勤研學問而致富的箇中堂奥之處。

全世界的猶太人雖不多，但他們由於重視教育，尤其在美國的猶太人 ，因而控制了大部份的金融事業。按第二次世界大戰前，美國學者大都到德國留學，以學習最新科技，但在二次大戰爆發後，由於德國納粹黨希特勒大肆逮捕德國的猶太人，因而引起德國猶太人精英學者大量的逃亡至美國，為美國的科技發展增添了無比的助力。

亡國千年竟能重建家園

蘇聯於1957年10月4日，發射了人類第一顆人造衛星史潑尼克1號（SPutnik 1），令美國甚為恐慌，立即找流亡美國的德國猶太學者幫忙，將紅石火箭銜接第三節，促成美國第一顆人造衛星的發射後，才足以與蘇聯在太空科技等爭取競爭之優势。而猶太人在其亡國一千六百年又能在世界大戰後在其故土建立了以色列自己的國家，且又能在面對四面強敵阿拉伯聯盟環伺虎視眈眈之艱困環境下，不但能以寡擊眾，屹立不搖的立於不敗之地，不但科技金融國防武力強盛發達，其面積只有25740平方公里，人口855萬，一個曾經亡國千年的民族，為何又能在其故土重建家園，且國力昌盛？其主要因素就是這個民族自古至今一直重視教育所致。

我們再放眼當今世界上國力強盛國家之發展歷史，都可得到一個通識教育（博雅教育）之科際整合的理念而通盤的了解到，就是一個國家的建立及永續發展，千萬不可不重視優質教育的力行實踐，一個國家的成立及永續發展靠教育之普及實施，而一個家族的興旺或是一個人的立身處世發展個人之事業實現其理想抱負又何嘗不是如此重視教育的神聖志業之耕耘呢？尤其處在當今全球化知識經濟資訊發達一日千里之大時代中，怎可忽視终身學習與全人教育之實踐，而為時代潮流所淘汰呢？