美國總統科學顧問指出，中國的剽竊行為直接威脅到美國的科研和國家安全，美國政府已經採取果斷措施保護美國的科研安全。

美國總統科學顧問、白宮科學技術政策辦公室主任德羅格邁爾（Kelvin Droegemeier）在福克斯新聞網站16日刊登的署名文章中說，在川普總統的領導下，美國科研機構正全力對抗2019新冠病毒，並取得積極成功。但有些研究人員和外國政府正在利用美國的研究經費、科研與創新成果，直接影響到美國的科研、衛生研究和國家安全，中國就試圖竊取美國的疫苗和醫療研究資料。

文章說，川普政府已經採取果斷措施保護美國的科研安全，白宮科學技術政策辦公室過去一年中帶領美國研究社區對抗上述威脅，確保美國繼續維持創新的領先地位。

文章指出，中共過去幾十年中開展了兩百多項人才招募計劃，在全球範圍內至少招募了7000名「高端專業人才」。中共並引誘部分美國科研人員通過不正當手段秘密轉移或剽竊聯邦政府資助的科研成果和知識產權。

文章舉例說，哈佛大學化學系主任據稱就向聯邦調查人員隱瞞了自己參加中國政府「千人計劃」的事實，他本人通過這個計劃在中國武漢成立了一個研究實驗室；美國國家衛生院（ National Institutes of Health）近期的調查發現，有不少科學家秘密從中國的研究機構獲得研究經費，54名科學家因此被開除或辭職。

德羅格邁爾在文章中指出，川普政府正在採取全面措施保護美國的科研。川普總統上個月頒布文告，禁止與落實中國「軍民融合」戰略機構有關的部分研究生和研究人員來美，確保美國的教育與科研中心不會被中國的軍事發展所利用。白宮並通過研究環境聯合委員會（Joint Committee on the Research Environment）對二十多個聯邦科研、執法和國安機構進行協調，提高美國的科研安全。

文章希望美國私人企業、學術機構和專業團體的負責人繼續配合政府的努力，共同對抗外國的顛覆和構成的威脅，確保美國科研與創新的安全。