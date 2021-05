國立故宮博物院智慧博物館受國際矚目與肯定!美國休士頓獨立製片與國際影片影展(WorldFest Houston International Film and Video Festival)為北美三大獨立影展之一,迄今已邁入第54屆。國立故宮博物院今年再傳捷報,一舉奪下26座獎項,囊括1座白金獎、9座金獎、10座銀獎、6座銅獎,其中以深度旅遊探索南北故宮的「故宮好客」,榮獲本屆電視廣告/公共服務宣傳-觀光類的白金首獎。

故宮表示,本屆獲獎作品包含多項創舉,如首次以8K技術呈現國寶風采之「國寶新視界」,獲得藝術/文化類金獎榮譽;而擁有超人氣卡司的奇幻迷你劇集「故事宮寓」亦獲頒電視及網路製作—文化類金獎;故宮首部東南亞語導覽影片「南得一見」,以多元文化詮釋故宮文物,獲得成人教育類金獎;此外,故宮首度嘗試以科幻敘事風格講述青銅器故事之「匠心神技」影片與網站,分別獲得文化類和網站類金獎。



「國寶新視界」8K影片獲得藝術文化類金獎榮譽。圖/故宮博物院提供

故宮與國內校園聯手,亦打造多部得獎作品:由故宮、數位科技產業、國內多所大學師生跨界合作的「坤輿藝境—一場十七世紀的冒險」以及「四季百駿—東西方交流的協奏曲」虛擬實境作品,分別獲得兒童互動類以及專業成人互動類金獎榮譽;而由故宮團隊與國立交通大學合作拍攝之「走近故宮國寶」磨課師系列影片,則獲頒電視及網路製作—教育類金獎;另外由故宮與誠正中學合作,並由學生創作詞曲的音樂錄影帶「苦厄人生」亦奪下最佳新人項目的銅獎殊榮。



由故宮與誠正中學合作拍攝之音樂錄影帶〈苦厄人生〉奪下最佳新人項目的銅獎殊榮。圖/故宮博物院提供

而甫於2020年揭幕的故宮兒童學藝中心2.0則摘下互動—兒童類的金獎,該空間透過高度數位互動與沉浸式體驗,打造適合親子遊玩的文物奇想世界。



故宮兒童學藝中心2.0結合數位互動與沉浸式體驗,打造適合親子遊玩的文物奇想世界。圖/故宮博物院提供



「故宮南院奇幻嘉年華:21世紀博物館特展」獲得互動專業成人類銀獎。圖/故宮博物院提供

此外,故宮今年亦以「2020線上策展人計畫」參加第25屆美國博物館與網路年會(Museums and the Web)GLAMi獎,獲得「工具和專業實務應用類」(Tools and Professional Practices)佳作,備受國際博物館界矚目與肯定。受到疫情影響,國際上許多藝文活動紛紛喊停,故宮仍以其數位影音軟實力,於國際舞台上開出亮眼成績。未來故宮將持續結合博物館教育與數位科技應用,提供更精采多元的影音內容和數位體驗,邀請觀眾深入認識故宮豐富的文物典藏。



「2020線上策展人計畫」榮獲第25屆美國博物館與網路年會(Museums and the Web)GLAMi獎「工具和專業實務應用類」(Tools and Professional Practices)佳作。圖/故宮博物院提供