世界早就為台灣正名，目前唯一拒絕替自己在法律上正名為台灣也只有「台灣當局」。不過不管有沒有正名，世界上，包括中國，都沒有人會誤會，會把台灣認為是中國。圖為2015年世大運場外正名行動。圖／郭文宏

台灣很多人在談正名制憲。制憲我不敢說。不過說到正名，世界早就為台灣正名了。

中國最早為台灣正名

説起來很奇怪，最早為台灣正名的就是中國。

我是上個世紀七十年代中來美國讀書的。當時台灣已經被趕出聯合國。台灣政府還是自稱中華民國。

我第一次看到中國人談到台灣的文件，就完全找不到「中華民國」這四個字。他們稱台灣政府為「台灣當局」。後來我看到比較早期的文件，有稱作「蔣幫」的。但是到了七十年代後，可能是為了統戰，幾乎所有文件都稱在台灣政府為「台灣當局」，台灣的首長為「台灣領導人」，台灣人為「台灣同胞」。

中國雖然堅稱台灣是中國的一部分，但是他們還是稱台灣為台灣。

就是說，中國把所有和中華民國有關的都是叫做台灣。

從1970年到2000年，台灣退出聯合國幾近三十年，「共匪」一直稱中華民國為「台灣當局」，但是「台灣當局」 卻還堅持叫自己為中華民國。

世界跟著叫中華民國為台灣

很快的，世界各國都把中華民國改稱為台灣。雖然中國人稱「台灣當局」，但是我所看到的和聽到的都是叫台灣。事實上，到今天為止，我還不知道「當局」這兩個字英文要怎麼講。

不管在台灣的中華民國政府高不高興，甘不甘心，世界各國都把中華民國改成了台灣。

所以美國訂的是「台灣關係法」並不是「中華民國關係法」，也沒有人認為用台灣兩個字有什麼不妥，有什麼異議。

在美國，上至總統，下至普通的新聞記者，所有的人都叫台灣「台灣」，沒有人會叫台灣「中華民國」。四十多年來，我只有2004 年見過美國國務卿 Powell 因為和阿扁鬧翻，非常生氣的把台灣叫做中華民國。對於在美國的人，還有世界上別的地方的人，應該是99% 的人都不知道中華民國是什麼了，因為他們從來沒有聽說過中華民國這個名詞。

不止美國，英國、加拿大、澳大利亞等英語系國家，我聽得懂的，也都把台灣叫台灣，從來沒有人稱台灣為中華民國。

事實上，我所知道的，世界上所有的國家都已經把台灣叫做台灣。包括台灣的邦交國，雖然偶而會用中華民國，但是幾乎都會加一個台灣。

中國後來在許多台灣加入的組織中強迫台灣改名為「中華台北」等名稱。但是幾乎所有的記者都會自動的替台灣正名。像在播奧運會入場時，碰到中華台北入場時，他們都會加一句：這就是台灣隊。

世界早就為台灣正名了！

說起來很奇怪，有很長的一段時間，全世界只有「台灣當局」拒絕叫自己台灣。

更奇怪的是，目前唯一拒絕替自己在法律上正名為台灣也只有「台灣當局」。

不過不管有沒有正名，世界上，包括中國，都沒有人會誤會，會把台灣認為是中國。

至於要不要制憲，那應該是另一個不同的議題了。