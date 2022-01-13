哈薩克局勢仍然混亂，雖然俄羅斯已經介入平亂，但是，美國懷疑俄羅斯出兵的企圖，更質疑普丁正在利用這個機會，實現前蘇聯的大俄羅斯主義，意思就是蘇聯大國要復活了，重返歷史榮耀，這是美國最擔心的一點，而俄羅斯也懷疑；美國中情局在哈薩克製造這次動亂，讓俄羅斯陷入兩線增兵，企圖降低俄烏在烏東地區的緊張，美俄中三國，在中亞最大國的人民革命，動亂事件上，各自有各自的盤算。

哈薩克現任總統，剛剛逮捕6000位街頭暴力抗爭者，誰才是人民暴動革命的背後影武者，現在已經逐漸浮出檯面，顯現出比較清楚的輪廓，革命背後的因素，並非單純的人民不滿天然氣上漲而已，後面還有中共介入的痕跡，再加上現任總統托卡葉夫和前總統納札爾巴耶夫，兩人的權力鬥爭，托卡葉夫雖然是納札爾巴耶夫欽定接班人，但是，納札爾巴耶夫掌權三十年，整個國家的財富，幾乎都是納札爾巴耶夫所掌握，托卡葉夫長期隱忍，很顯然，他不願意只是當一個木偶總統，因此，希望藉由這次人民革命運動，把納札爾巴耶夫拉下來，這個手段當然有一定凶險，搞不好，自己也可能變成革命對象，所以，必須謹慎操作，而支持托卡葉夫的背後力量就是中共。

中共的紅色第五縱隊，在哈薩克已經潛伏很久，以這些特務的力量，想要在哈薩克搞一場革命，根本易如反掌，中共在全球佈局在地的自己人，不分是否敵對國家，像台灣這種國家，紅色縱隊更不會太少，老共對哈薩克長期警戒，因為這裡緊鄰新疆，維吾爾有不少異議分子逃亡的第一站就是哈薩克，阿拉木圖更是維吾爾反對勢力集結的地方，經常舉辦反對中共迫害維吾爾族運動，其次，老共覬覦哈薩克地下資源豐富，油田或者特殊金屬，尤其是黃金，哈薩克是全球第五大黃金生產國，而哈薩克也需要老共資金進來協助開發，雙方更有利益考量，但是，哈薩克也害怕一不小心，會被老共整個吃掉，這是雙方的沉默鬥爭，但是，有一件更勁爆的因素，才是這次哈薩克革命導火線。

根據郭文貴的爆料革命說；其實，真正的背景是老共向哈薩克索要黃金，卻遭到納札爾巴耶夫拒絕，中共的權鬥已經進入生死關頭，所謂權鬥就是江澤民、曾慶紅、王岐山和習近平的鬥爭，因為，托卡葉夫提供給習近平的小情報，內容指稱：王岐山和江澤民在哈薩克偷藏黃金百噸，經手人就是與江澤民有過命交情的納札爾巴耶夫，老江掌權時間，納札爾巴耶夫很喜歡到北京，因此與江澤民有兄弟情誼，納札爾巴耶夫也在海南島置產，準備移民中國，這黃金百噸，就是江派集團寄放，準備有一天，中共倒台時，流亡他國可用，習近平接獲托卡葉夫情報，當然心花怒放，尤其目前老共缺錢孔急，立即派出王毅到哈薩克索討黃金，沒想到碰了釘子，納札爾巴耶夫不但不還，而且放話，如果中共持續要錢，哈薩克會倒向台灣，與台灣建交，王毅也不是省油的燈，當場揚言：如果拒不還錢，就準備政權被顛覆吧，王毅話說完話，就離開哈薩克，第二天，哈薩克隨即爆發動亂，時間非常巧合，很顯然就是老共的手筆，納札爾巴耶夫當然知道；這項情報就是托卡葉夫所提供，準備聯合北京倒他的台，所以暴民只喊老頭子滾蛋，卻沒有攻擊托卡葉夫，原因在此。納札爾巴耶夫老奸巨猾，不動聲色，卻暗地裡聯絡普丁，把俄羅斯軍隊弄進來，使這場人民革命，越來越複雜。

至於，普丁有無大俄羅斯主義，從俄羅斯吞掉克里米亞就已經顯示野心，而現在烏克蘭戰火緊繃，普丁對北約施壓，其實是找理由要把烏克蘭逐漸蠶食罷了。



作者指出，哈薩克暴動革命的背後有哈薩克當局與俄羅斯、中國間的權力鬥爭。左起：王毅、托卡葉夫，右上：前哈薩克總統納札爾巴耶夫，右下：普丁。示意圖／擷自Akorda.kz，維基百科，民報合成

普丁知道中亞國家只是小菜，真正要實現大俄羅斯，缺烏克蘭就無法建立，因為歷史上的俄羅斯民族就是俄羅斯、白俄，以及烏克蘭三國組成，白俄儘管在蘇聯崩潰後，依舊維持蘇聯舊體系，是最忠誠的共產黨主義者，但是，烏克蘭卻嚮往民主，長期向歐洲國家靠攏，變成普丁的眼中釘。

哈薩克事件突發，烏克蘭的邊界壓力獲得短暫緩解，俄羅斯兩線增兵，再度活躍中亞國家舞台上，成為國際觀察重點。