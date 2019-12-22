高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝，也是高醫大教師會創會長。系出高醫的陳順勝說，該碑文是台灣近代重要史實，也詮釋高醫需要轉型正義的重點所在。所以每一次回來高醫，他一定就會回來再看一遍。(圖/陳俊廷)

杜聰明博士獎學基金會主辦「原住民與偏鄉醫療論壇」昨在高醫大國際會議廳舉行。台灣醫學史學會的前理事長、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝應邀第一位發表30分鐘的演講，講題是「杜聰明博士與原住民醫療之肇始」。

陳順勝重返高醫演講前，特別到放置創辦人銅像的勵學大樓向杜聰明致敬，並會再認真看一遍：「創辦人銅像紀念詞內容更正說明碑」與「二二八70周年的反省-高醫轉型正義碑文紀念碑與高醫正義的碑文」。

「每一次，我回來高雄醫學大學，我一定都會來關心高醫轉型正義…..」！陳順勝是醫界大老，也是高醫大教師會創會長，高醫大前後任校長昨在「原住民與偏鄉醫療論壇」上台致詞都先在台上提陳順勝是其老師，就可知其輩分。

系出高醫的陳順勝說，該碑文是近代重要史實也詮釋高醫需要轉型正義的重點所在。所以每一次回來高醫，他一定就會回來再看一遍！……

高醫轉型正義促進會前年二二八70周年前夕(2月25日)在勵學大樓一樓舉行「二二八70週年的反省-高醫轉型正義碑文」揭牌：該碑文以「打油詩」諷陳啟川家族三代以375減租佃農地騙取高醫董事長「三代如北韓」將學校當私產…種種欺世盜名行徑。

※「二二八」七十週年的反省-高醫轉型正義碑文」全文如下：

高雄二二八 屠夫彭孟緝 秘友陳啟川 聽說杜聰明 要辦醫學院 騙說要捐地

換當董事長 地是佃農的 再用學校錢 向佃農買回 世紀大笑話 欺世又盜名

董事長世襲 三代如北韓 學校當私產 附醫改中和 董事皆御用 氣死眾校友

校長擺一旁 人事一把抓 採購自己來 陳建志無德 醜聞校園傳 教育風氣壞

學生要透改 高醫人覺醒 轉型正義來 唾棄陳建志 去除陳啟川 移走陳中和

校園民主化 自由人權揚 高醫人奮起 台灣新希望

二0一七年二月 高醫轉型正義促進會

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而繼高醫轉型正義促進會「二二八70週年的反省-高醫轉型正義碑文」揭牌後，時任高醫大校長劉景寬也在該牌匾上方再貼上：「創辦人銅像紀念詞內容更正說明碑」，以教育部公文確認杜聰明是唯一創辦人，實質打臉陳啟川家族三代的「僞」。

※該牌匾全文如下：「民國83年，本校創立40年之際，高醫校友會敬獻首任院長杜聰明博士及首任董事長陳啟川先生之銅像，並撰寫創辦人銅像紀念詞置於兩座銅像間，以資紀念，此係囿於當時氛圍之認知，惟史杌有稽必也正名，依據台灣省政府教育廳43年教二字第34970號函，案由為『私立高雄醫學院創辦人杜聰明呈送設院-事項表』，以及教育部105年臺教高（三）字第1050119898號函，『貴校創辦人為杜聰明博士無誤』。特立此碑，重申本校唯一創辦人乃台灣第一位博士杜聰明博士，本校創辦時期承多位先生之捐款。 高雄醫學大學校長劉景寬謹誌 106年2月14日」。

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※2019第二屆杜聰明博士醫學論壇「原住民與偏鄉醫療論壇」

杜聰明博士與原住民醫療之肇始/陳順勝

2019年第二屆杜聰明博士醫學論壇「原住民與偏鄉醫療論壇」在今天2019 年 12 月 21 日(星期六) 9:00 am~5:45 pm於高雄醫學大學國際學研大樓高醫國際會議中心 B2舉行，我應邀第一位30分鐘的演講，講題是「杜聰明博士與原住民醫療之肇始」。

台灣醫學史經常使用杜聰明博士和ABMAC的分期定義，我的演講將結合這兩個分期系統。杜聰明博士台灣醫學教育的先驅，也是台灣第一位醫學博士，他獲得了京都大學的博士學位，他將台灣醫學史分從五期。美國中國/台灣醫療促進局（ABMAC）提出三個階段說。其中杜博士得分期，原始醫學時期，就指原住民醫學時期，以致以後的瘴氣醫學時期、教會醫學時期與民國醫學時期，對台灣原住民仍有諸多的著墨。

杜聰明博士非常關懷原住民醫學的研究與教育改善，我收集杜博士的原住民檔，包括他的田野調查、演講稿、原住民部落照片等，他也常帶國外（日本）學者及衛生處官員上山了解原住民需要解決的醫療問題。這些照片是杜聰明博士在日本東京日本醫學專題演講「台灣醫學教育之發展」時所使用幻燈片轉檔的。

這些老照片非常珍貴，有些是我第一次出示於人，大家有幸第一手看到，譬如兩張原醫醫療團幻燈片很珍貴，每年山地原住民醫療團，出發前杜院長會親自授旗。還有很多老資料，這些高醫歷史都是有實證的，可以讓學生與校友對高醫草創時期有更正確的認知。

1957年為關心與解決原住民醫療缺乏問題，杜聰明院長開始籌設山地醫師專修科。在他奔走之下，臺灣省政府衛生處籌辦山地醫師訓練班，函囑高醫擬具詳細計畫，代辦醫師訓練班所需經費預算及教學計劃等送衛生處作進一步之研議，這是早期高醫建設很重要的財源類別之一。

高醫的財源，在建校早期來自於杜聰明博士向社會賢達募款、學生入學時家長捐款、校友與學校老師的捐款、政府公部門的補助、與創校創醫院後醫院的收入盈餘。

杜博士對原住民的關懷，我們受到他醫學教育的啟發，日後當了醫師也義務抽空為原住民服務，也帶學生上山去協助他們的醫療！1998年，因為發展健保IDS原住民醫療支援高醫模式，而以對原住民社會有功，獲李登輝總統召見，我以原住民醫療計畫召集人身份代表進總統府受獎。

1957年為關心與解決原住民醫療缺乏問題開始籌設山地醫師專修科。臺灣省政府衛生處早已有籌辦山地醫師訓練班之議，函囑高醫擬具詳細計畫，代辦醫師訓練班所需經費預算及教學計劃等送衛生處作進一步之研議。此計畫之概要：委託設置山地醫師醫學專修班，修業年限4年，學科3年、醫院實習1年，共招收學員二班65名，第一年一班25名，第二年一班40名，專收「山地同胞」高中或同等學校畢業生，學員給公費待遇，畢業後負有服務山地之義務，經費由省府負擔，惟教學及實習設備儘量利用本院現有設備，以節省開支。此計劃於1958年5月6日臺灣省政府委員會通過核復，將訓練班名稱修改為「山地醫師醫學專修科」。1958年第一期入學，於1962年畢業25人，包括培養原住民女醫師三名。1959年第二期入學，畢業40人，也包括再培養原住民女醫師三1969年9月省政府再度委託養成山地暨離島地區醫護人員，保送四名。省政府衛生處並捐款三萬元補助高醫作充實教學設備用，高醫則用以購置裝設教室擴音器。

1974年高醫再代辦「台灣省山地籍暨離島地區醫護人員養成計畫」。錄取5名，3名分發北醫，2名分發高醫。甄試錄取新生山地與平地山胞學生十名。此後衛生處逐年委託辦理台灣省地方醫護人員養成計畫，但每年科系名額各有彈性，譬如1998年度委託養成醫學系與藥學系七名。

1980年代起，山地醫師專修班畢業生回原住民社區服務已近20週年。除了大學部教育外，也加強繼續教育，曾於1993學年度辦理醫學士補修學分班，供1957及1958學年度山地醫師醫學專修科進修，1993年9月17日開班，1996年6月11日有12名畢業取得醫學士學位。

高雄醫學大學圖書館的建立，1964年我入學時，學校告訴我們，圖書館是拿原住民專修班的補助款與美援建的，當然是杜聰明院長去爭取來的。所有高醫原住民與僑生公費生都是政府補助與師長共同培養出來。高醫圖書館，在1954年10月16日 創校之時尚未成立，經美國ICA公共衛生組長Dr. Robert L. Cheng熱心奔走，由該機構提供五十萬元補助，另自籌兩百五十萬元，工程歷時 216 天完工，一棟混合泥土平頂三層樓高的建築物於焉誕生，1961年4月13日正式落成啟用，三年後我入學。1959~1960年恰逢原住民專修班成立，圖書館自籌款項杜博士想辦法爭取經費建設學校，我們感謝原住民校友，託您們的福，才有較好的學校學習環境，要感謝的是杜博士的理念與落實！