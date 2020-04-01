中央流行疫情指揮中心表示，對於防疫有幫助就會公開確診者資料，包括年齡、性別、接觸者類型和交通場合，姓名、收治醫院則保密。圖／擷自中國國防部網站

確診者資料個資公布準則是什麼?中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於防疫有幫助就會公開，包括年齡、性別、接觸者類型和交通場合，原則上會公開職銜，但不會公開姓名、收治醫院。

指揮中心今天發布關於武漢肺炎確診個案資料的發布三大原則，其一，依政府資訊公開法第5條，政府資訊應依法主動公開或應人民申請提供之。

其二，依傳染病防治法第7條，主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生；傳染病已發生或流行時，應儘速控制，防止其蔓延。

其三，涉及個人資料保護時，以傳染病防治法第10條為原則，傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏。

指揮中心表示，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第8條第2項，於防疫期間，中央流行疫情指揮中心指揮官為避免疫情擴散，得指示對確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎病人實施錄影、攝影、公布其個人資料，或為其他必要的防治控制措施或處置。

指揮中心強調，為防治及控制傳染病蔓延，保障全體國民健康為前提，指揮中心將依據上述原則進行確診個案資料發布；民眾收到未經證實相關資訊時切勿轉傳，避免觸法及影響防治工作。

指揮官陳時中補充說明，陳時中表示，對於防疫有幫助我們就會公開，包括年齡、性別、接觸者類型和交通場合，原則上會公開職銜。

至於不公開項目包括姓名、收治醫院；職業、工作內容，及大眾運輸與公共場所活動史，若無防治需要也不公開。若任職於公部門、民營事業或機構，若有防治需要，先溝通後，可公開。



指揮中心說明確診者個資公布原則。圖/指揮中心提供