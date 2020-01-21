世界衛生組織表示，星期三將召開一個專家緊急委員會會議，評估冠狀病毒肺炎在中國的爆發，是否構成了一種國際緊急狀態。圖／畫面擷自WHO網站影片

世界衛生組織表示，星期三將召開一個專家緊急委員會會議，評估冠狀病毒肺炎在中國的爆發，是否構成了一種國際緊急狀態。

中國新華社說，目前這一病毒已蔓延到武漢以外地區。在確診的224例中，除武漢198例外，北京5例，廣東14例；疑似病例7例，涉及省市包括四川、雲南、上海、深圳、香港、廣西和山東等地。

目前，這種新型冠狀病毒的海外確診病例為：日本1例、泰國2例、韓國1例。

為防止疫情擴散，包括美國在內很多國家已經並且正在採取措施，嚴控並及時處置這種疾病的傳入。報導顯示，就連加勒比地區也行動起來。泛美衛生組織和世衛組織，共同敦促加勒比地區國家以及全球成員國，強化對疫情的監測，及時發現「異常的呼吸性健康事件」。

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠發表文章中指出，目前發現的這種病毒，其危險程度目前看來沒有當年SARS那麼嚴重，不過，人們依然擔心它在亞洲爆發的範圍會比較大。

黃嚴忠說，中國政府當年應對薩斯的最初做法是掩蓋，而不是採取行動。這次中國政府的反映比較迅速。不過，國際衛生專家擔心，中國政府對疫情的公佈，最初還不是十分及時。

與此同時，中國國家主席習近平星期一說，要「堅決遏制疫情蔓延勢頭」。