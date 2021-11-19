美國外交官員談美台或美中關係，特別喜歡拿具體形象的東西來比喻，淺顯易懂，就是怕有人犯了左傾幼稚病不懂。例如，我們最近常聽到的：美台關係「堅若磐石」（Rock-solid），這幾乎已是美國從拜登總統以下各級外交官員，包括AIT在內，挺台的標準用詞。

又例如，月前布林肯國務卿在G20會晤王毅時，用了另一個新詞：Crystal clear，表明美國必定會干預台海衝突的立場「清晰若水晶」，如有人還看不清楚就會鑄下大錯。

美式外交語言總是接二連三讓你拍案驚喜，兩天前在拜習會談中，拜登又在開白場中帶出另一個新詞：希望建立一種「常識護欄」（Commonsense Guardrails），藉以管控雙方衝突。高速公路的護欄大家都懂，衝出了護欄就是粉身碎骨，這大家也都懂。但為什麽叫「常識護欄」？

「常識」就是全世界大多數人的看法。東亞和平的現狀是常識，美國維持和平的強大實力也是常識，拜登前天脫口說出「她（台灣）是獨立的，有自決權利」，更是世人皆同意的常識。護欄就是護欄，拜登強調「常識護欄」，是因為中國現在不僅出現了好戰民族主義，也出現一人決策獨裁政治的傾向，不得不特別予以警示。

拜登在拜習會中，不談「地球村」、「雙贏」、「合則兩利、鬥則俱傷」之類的廢話，不談貿易（所以戴琪不必參加），不跟著習互稱「老朋友」，也不用「中美兩大國」這種中共愛用的詞彙，他只說中國是「一個大國」，美國也是一個大國，但大國的地緣政治利益，涉及領土、主權、盟友，是寸土必爭的，拜登說要談「常識護欄」的建立，是要確保21世紀中國會走在自由開放而公平的和平道路上，沒有比討論這個更具體、更實在的。

白宮發言人莎琪在有關拜習會的新聞簡報中，也提到了拜登的「常識護欄」說，顯示這確實是美國對中共發出的重要警示。她同時再度強調拜登不認為與習是老朋友。以前拜登就曾在幾個新聞界面前，公開澄清他不是習的老朋友。「君子之交淡如水」，顯然拜登要嚴守作為西方領袖的利益分際，不跟共產黨套交情了。

美國東岸傳統白人中上階級出身的拜登，在拜習會中表現超強。國內有名嘴評論說，拜習會讓美中關係呈現了某種緩和徵兆，其實是大繆不然。這是拜習之間，第一次涉及兩國戰略意圖與優先次序的正式會議，過去雙方外交人員已有類似交手，都是坦白而直接，甚至不歡而散，現在主帥上場，一樣是坦白而直接，看來也沒有什麽轉圜餘地。中國共產黨從視訊螢幕中看到的，不是傳言中的「敗登」，而是一個老奸巨猾的「美國帝國主義者」。

也許有人還認為，中國國力正蒸蒸日上，美國及西方愈來愈不夠看，為什麽一定要聽你的？如果是犯了這種幼稚病，以至於不惜衝撞現狀，走向衝突，必將遭到「美帝」徹底壓制，「帝國主義」的邏輯一定是這樣，權力的本質就是這樣。外交施壓、制裁、政權顛覆、策動叛亂……，如所有方法用盡，就是武力入侵。中國並不大，精華就是那1萬4000公里海岸地帶，過去「帝國主義」只要從南到北沿途砲打各港口，中國就屈服了。中國共產黨應以史為鑑。



作者指出，美國東岸傳統白人中上階級出身的拜登，在拜習會中表現超強。中國共產黨從視訊螢幕中看到的，不是傳言中的「敗登」，而是一個老奸巨猾的「美國帝國主義者」。示意圖／擷自公視新聞影片