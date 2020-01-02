空軍黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺勞軍途中發生迫降事故，最新記者會證實參謀總長沈一鳴上將（圖）已經不幸罹難。圖／公有領域，取自維基共享資源

參謀總長沈一鳴上將率領參謀搭乘空軍黑鷹直升機前往宜蘭東澳嶺勞軍途中發生迫降事故，國防部加開最新記者會證實，共5人生還、8人罹難，而參謀總長沈一鳴已經不幸罹難。

最先以手機傳出求救訊息的是軍聞社記者陳映竹，目前仍持續搜救當中。

空軍司令熊厚基上將表示，機上人員與戰管最後一句話是報告天氣狀況雲高３千至５千呎，並未提及任何機務狀況，接著在８點６分左右就在雷達上消失。

國防部上午在松山基地指揮部召開記者會，雄厚基上將表示，發生這起飛安事件心情很沉重，全機共13人，扣除正駕駛、副駕駛及機工長，共有10人前往慰問行程，並在上午7時54分從松山起飛、8時7分松山105度/16浬處光點消失烏來山區，最後位置於桶後溪溪谷。

熊厚基表示，此次事故發生的原因已成立專案小組調查，目前持續蒐救中。因人員尚未到達，尚無法清楚回應，呼籲大家幫忙祈福，一切平安。預訂下午即能清楚況狀。空軍督察長黃志偉少將說，迫降第一時間，就派出兩架直升機到現場，另有官兵90人已趕往山區現場。

據軍方公布機上最新名單如下：總長室上將總長沈一鳴；總長室 少校侍從官 黃聖航；作計室少將處長劉孝堂；政戰局 少將副局長 于親文 總士官長室 總士官長韓正宏；情次室 少將助次洪鴻鈞；後次室中將次長黃佑民；通次室 中將次長曹進平作計室中校作參官周欣頤；軍聞社新聞官陳映竹；中校飛行官葉建儀正駕駛；上尉飛行官劉鎮富副駕駛；士官長機工長許鴻彬機工長。