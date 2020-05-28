韓國瑜對高雄有三大主要貢獻，以下詳細說明：

第一：清水溝。

第二：清水溝。

第三：清水溝。

以上報告完畢。

現在，韓國瑜對高雄市幾乎已無任何正面價值，6月6日高雄市民應該放韓國瑜自由，他本來就是喜歡吃喝玩樂的人，有人說他是福委會主委意外當上CEO，這是對他最公允也是公平公正公開的評價。

高雄巿長選前承諾的不落跑去選總統的承諾言猶在耳，今天承諾明天撕毀；中國共產黨公開承諾香港人五十年不變，到今天也才不到23個年頭，說什麼馬照跑舞照跳，全部說沒有就沒有，想撕毀就撕毀；韓國瑜到中國待久了，所謂近朱者赤近墨者黑，學了太多共產黨的統戰伎倆，謊話假話大話、空話，說成習慣了；現在韓國瑜對高雄市幾乎已經沒有任何存在的正面價值，負面影響卻罄竹難書。

提名陳時中參選高雄市長

6月6日放韓國瑜自由，私下他可能是喝酒聊天的好朋友，高雄市政工作原本就千頭萬緒，韓國瑜根本不適合也不及格；誠摯建議高雄市民罷免韓國瑜，並且要求民進黨提名最認真並且實實在在為台灣打拚的衞福部長陳時中參選高雄市長；但是先講清楚說明白，陳時中只借高雄市民使用兩年，陳時中要參選2022的台北市長。

台灣防疫工作進入第二階段，以振興經濟為施政重點；陳時中不屬於民進黨任何派系，陳時中屬於台灣人民，他不管在什麼職位，必定會珍惜人在公門好修行的人生機遇，珍惜每一分每一秒為民服務的機會，讓陳時中為高雄認真打拚兩年，之後再來為台北市民服務。