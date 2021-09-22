彭文正教授9月17飛來支加哥，伊是應「台灣同鄉聯誼會」的邀請，要在隔日向大會演講《台灣的前途》。講起來真刺鑿，過去台灣人在海外為台灣獨立奮鬥的時陣：台灣同鄉會攏較注意台灣前途的思考和討論，無承認假「支那民國」的合法性；台灣同鄉聯誼會較支持維護假「支那民國」外來體制，反對台灣獨立。今顛倒頭反，換聯誼會要聽台灣的前途，同鄉會在維護假「支那民國」現狀。

幾個支加哥猶原繼續堅持台灣獨立的同鄉，知影我拄好嘛來在此，彼暝邀請彭文正呷暗頓，嘛順紲請我參加。話題集中在台灣人欠缺「理性科學」的思考和「獨立自尊」的素養，容易予意識形態混亂是非和價值的判斷，容易被惡質政客集團透過媒體駛弄民粹情緒，造成群體性思想和行為脫線。當前台灣人社會為著「論文門」來分裂，著是蔡英文詐騙集團的惡行。

蔡英文成長在無正常的家庭，在無正常的赤藍假「支那民國」民族壓迫體制下，養成一種無顧一切搶奪「錢、權」的肖貪、邪惡性格，完全無持守倫理道德、價值理想和是非廉恥的觀念。蔡英文公然破壞黨內初選制度做掉賴清德，以及濫權掩蓋「論文門」真相，攏充分暴露一個素質逐差、手段粗魯、閣完全祙見笑、呣知尊嚴是啥的騙仙仔。

有人問講蔡英文若素質遐差，為何會當騙到做「總統」閣有遐濟台灣人支持哩？

關於蔡英文老爸按怎勾結赤藍特務起家，除了為自己賺大錢和巴結赤藍特權，當然嘛會當予蔡英文的詐騙學位任教職，有方便「駛鬼推磨」的管道。童文薰律師著作的《蔡英文論文門》在這方面有詳細的記事。若是騙到做總統閣有遐濟台灣人支持伊濫權掩蓋真相，嘿是檢討台灣人公民素質嚴肅的解殖議題。

飯局中，我提起「論文門」突出咱民族悲哀的解殖狀況。蔡英文粗腳粗手在2019封存個人在政大任職資料，予我閣較懷疑伊學位的真實性。這中間，一位過去長期我真看重伊批判支那黨黨國體制的文章的教授，給我解釋蔡英文學位無可能是假的，伊講：因為大學教授聘用升等，攏著經過非常嚴格的審查，無可能用假學位來騙。

彼位遐有論述能力批判支那黨黨國體制的教授，為著挺蔡英文，竟然祙記得台灣社會的常識：在黨國體制下，所謂嚴格審查，只是刁難一般台灣人的手段，對特權或有特殊關係的人，嚴格審查假仙的程度，著是看特權份量決定按怎放水而已。為著阻止台灣人正當的懷疑，一個原本有份量的台灣人政論家，竟然著違背常識，去稱讚黨國時代是公平公正！夭壽！

台灣知識分子欠缺現代公民意識

童文薰在9月13的《童溫層》節目講：撕破蔡英文假博士學位的心證應該已經完成，伊只賰垃圾時間，卻還有破壞力。童文薰認為咱應該嘛著開始將注意力，置在「後蔡英文」時期，因為「論文門」過程暴露真濟咱需要關心的台灣前途發展問題。論文門嚴重暴露台灣知識分子欠缺現代公民意識和素質，真濟人是非不分，真濟人呣敢講誠實話。童文薰警告：這種社會真容易威權復辟。

自80年代，台灣民主運動在對抗赤藍黨國體制過程，忽視鞏固台灣民族主義的理念和實踐，在李登輝和陳水扁兩位主政的20冬，無堅強民族主義的台灣社會，自然祙強烈推動勇壯台灣主體意識的解殖工程，當然著無法度清除長期散佈在台灣社會的赤藍病毒，致到2008馬英九成功復辟外來赤藍少數統治，伊隨時加強引進支那共產黨綁匪勢力來反制台灣獨立意識的思潮，激起台灣人發動趕漏屎馬落台的抗爭。卻，無經過解殖擺脫奴隸思維的台灣人，在倒馬過程中嚴重感染赤藍病毒變種的英文病毒，予台灣人麻醉在蔡英文堅持的假「支那民國」現狀，等待併吞的水滾。

在台灣社會，赤藍病毒是支那病毒演變出來，英文病毒閣是赤藍病毒的變種。這段台灣民族獨立運動誤入歧途的歷史教訓，提醒咱台灣人必須倒轉來堅固台灣民族主義的理念和實踐，台灣社會才可能對支那病毒和各種變種，會當有夠額的抗體，予台灣民族運動健康發展。

到現在，還敢公開講蔡英文有博士學位的，咁哪賰無頭無腦的庫呆和心懷邪念的害貨。彭文正認為蔡英文的「論文門」騙局，已經是台灣的國安問題，這無困難理解。迷信「錢、權」的蔡英文知影，彼寡仝款企圖透過伊撈「錢、權」的歹跤數，為著保護伊這隻金雞母，會替伊想辦法出主意，擋「論文門」被拍開。總是，著像童文薰所講，撕破蔡英文假學位的心證應該已經完成，繼續欺騙台灣社會的困難度愈來愈高，這群害貨必須尋求其他騙步。蔡英文曾經講「很誘惑」的「蔡習會」，最近又閣有風聲，這真可能是台灣人祙當放外外的歹人的計謀。