因應防範武漢肺炎，高市教育局今到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒等工作。

高市第二學期開園日期，私立幼兒園與政府機關上班日一樣，明30日開園，有鑑於私立幼兒園較公立學校2月11日開學日更早，成為校園開學防疫首發。為因應防範武漢肺炎，高市教育局今29日到彌陀區龍心幼兒園視察防疫消毒等工作，並呼籲親師生共同落實防疫工作，守護自己與他人的健康。

私立幼兒園明30日開園，緊接著非營利幼兒園在2月3日開園，公立幼兒園開園與國小開學則都在2月11日。武漢肺炎防疫上緊發條，因應私立幼兒園開學在即，防範武漢肺炎防疫上緊發條，高市教育局已提供各級學校、幼兒園及補習班明確的防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒工作，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動、如有召開會議（集會/研習）需求應先進行防疫風險評估，以及針對寒假期間赴湖北地區或中港澳地區之教職員生的防疫措施等。

為提醒公私立幼兒園因應防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎），高市教育局指已於1月28日年假連續假期即將結束前，透過公私立幼兒園社群平台，通知教育局訂定之相關防疫配合措施，並提供衛生局防疫資訊。

1、 依據高雄市政府教育局109年1月27日（星期一）召開防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）應變研商會議決議辦理。

2、 各幼兒園請務必配合辦理以下防疫事項：

（1）園方自行備妥防疫工具，並加強落實勤洗手、自主性量體溫，必要時請配戴口罩。

（2）開園前進行全面大消毒，每日落實消毒工作，並增加清潔消毒頻率。

（3）辦理相關會議（集會/研習）時，請同步做好防疫風險評估，辦理中請保持場址通風。

（4）所有跨班活動/課程暫時停止辦理。

（5）所有人員（家長/廠商/志工/訪客等）進出幼兒園，務必要求戴口罩。

（6）寒假期間如教職員生（含其家長或家屬）有以下旅遊史者（由園方調查並造冊留園備查），請務必依下列規定辦理：

A.赴湖北地區者（旅遊史），請務必確實居家檢疫14天，共同落實防疫作為。

B.赴中港澳地區（不含湖北地區）者，請落實自我健康觀察14天。