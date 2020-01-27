最早指出假裝的重要性的是《君王論》（The Prince）作者馬基維利（Niccolò Machiavelli）。馬基維利表示君主不需要具備真正的信義與誠實，重點是假裝具備這些特質，並讓對方相信。圖／Pixabay

容易受到思想控制的主因──（4）現在與過去的壓力、糾葛

然而人不見得時時都會受到思想控制，不少例子是平常絕不可能遭受思想控制，卻不知為何掉入陷阱。不僅如此，承受壓力或不得志的人容易產生不滿、糾葛、憤怒等負面情緒。當事人可能把這些情緒藏在心裡，表面上看不出來，或者根本沒有自覺。然而只要出現這些情緒，便容易受到思想控制。

美國記者愛德華．杭特（Edward Hunt）出版論述洗腦的名著，書中便指出這項事實：洗腦方察覺鎖定的目標懷抱不滿、怒意、罪惡感、挫折感等糾葛，便加以煽動和擴大。原本只是埋藏在心中的失意與不滿等模糊不清的情緒，在教唆之下轉換為激烈的恨意。

另一種早期的思想控制手法是「假裝」。最早指出假裝的重要性的是《君王論》（The Prince）作者馬基維利（Niccolò Machiavelli）。馬基維利表示君主不需要具備真正的信義與誠實，重點是假裝具備這些特質，並讓對方相信。假裝成最值得信任的對象，贏取信任，之後誘導對方聽命行事就簡單得多。這些都是不分時代的常用手段。

如同前文所述，假裝的能力是社會化大腦的基礎。社會化大腦又稱為馬基維利智能。馬基維利智能優秀的人藉由巧妙的假裝行為，獲得對方信任，逐漸影響其思考與行動。

普林斯頓大學的學者傑克．維儂（Jack Vernon），曾用膠囊艙進行一項實驗。他讓受試者挑選聆聽三十分鐘關於基督教的無趣錄音帶，或者持續播放內容引人入勝的回教相關錄音帶。大多數的受試者都選擇後者。等到走出膠囊艙時，他們都對回教抱持好感。

實驗結果代表人類的大腦需要適量的刺激，方能正常運作。刺激可以換成資訊，資訊量過多或過少，都會造成大腦無法發揮正常功能。因此處於接收資訊極度缺乏的情況下，大腦會吸收所有接收到的資訊，就算是原本難以接受的信念，也會放棄抵抗，自動吸收。新的信念徹底滲透至心靈深處，甚至顛覆原本的想法，這正是洗腦的原理。

洗腦還可以利用並剝奪資訊或感覺完全相反的原理，也就是持續刺激和給予過多資訊。大腦不斷接受過多資訊，會逐漸失去自我思考與判斷的能力。就算剛開始強烈反抗，反抗程度也會隨著持續接收相同訊息而日漸下降。當資訊過量，大腦漸漸無法判斷是對是錯，轉為被動接受。現代人處於孤獨是理所當然的環境，又日日夜夜接受來自媒體的大量訊息，等於同時面對感覺剝奪和資訊過剩的危險。

本文摘自《當「洗腦」統治了我們......思想控制的技術》（遠流出版，2020/1/15）