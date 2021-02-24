美國國務院主管歐洲與歐亞事務的副助理國務卿莫莉·蒙哥馬利星期二接受美國之音獨家專訪表示，美國正深化與歐洲盟友合作，反制中國試圖破壞國際規則。

美國國務卿布林肯星期一與歐盟外交事務委員會的視訊會議中，強調了與歐洲盟國基於民主、人權等共同價值觀，共同應對緊迫的全球問題，包括抑制新冠病毒疫情、伊朗、以及中國所帶來的挑戰等等。

美國國務院表示，美國不逼迫歐洲盟友在美國和中國之間做出選擇，美國知道這些國家有自己的利益考量，但是，美國擔憂中國政府所採取的一些經濟脅迫手段削弱了國際經濟體系的基礎。

蒙哥馬利進一步闡述說：「我們希望合作，結束這場大流行病，但同時，我們也知道中國利用多邊體系，推進他們自己的利益，破壞我們的一些共同價值觀，因此我們希望與夥伴及盟友緊密合作，保護這些利益，並且在我們看到中國試圖破壞基於規則的國際秩序時予以頂回。」

上個星期五，美國總統拜登告訴歐洲盟國，必須為與中國長期戰略競爭做好準備，美國及其盟友必須在科技領域以及網絡空間的規則制定方面發揮主導作用。

一些分析說，中國透過「中歐全面投資協定，」努力將美國的歐洲盟友拉入中國的經濟圈。延續拜登總統講話的基調，蒙哥馬利也對此提出評論。

她說：「假如中國真的在那項協議中作出更多讓步，比如在市場准入、強迫勞動方面，我們當然是歡迎的，雖然我們需要中國證明那不只是空話，他們是會實現這些承諾的。所以我們真的是期待今後與歐盟展開對話，和我們的歐洲盟友及夥伴討論如何在這些問題上進行合作。」

美國正與中國在歐洲爭奪影響力。

今年是維西格勒集團四國，也就是英文簡稱V4（Visegrád Group，V4）成立三十週年。美國國務院祝賀捷克、匈牙利、波蘭和斯洛伐克透過這個機制建立合作夥伴關係，並且表示，美國期待與這個集團繼續合作，因應全球大流行病、改善網絡和能源安全、反制虛假信息、加強民主體制、法治和獨立媒體。

這4個國家早些時候參加了中國主持的與中歐和東歐國家、所謂的「17+1」集團視訊峰會，會中中國領導人習近平表示，中國計劃在未來五年從這些國家進口價值1700億美元以上的商品和農產品。