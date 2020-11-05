為讓更多人看見醫務社工的努力與貢獻，中華民國醫務社會工作協會與南山人壽慈善基金會發起設立「南山醫務社工獎」。這是全國第一個專為醫務社工設立的獎項，旨在發掘並鼓勵成效卓著、事蹟感人的醫務社工與團隊，將第一線醫務社工們默默付出奉獻的精神發揚光大，為社會帶來正面的力量。

全國設有社會工作單位之各級醫療院所及執業於醫療院所及其附屬機構之專業社會工作人員皆可報名，12月6日前截止（以郵戳為憑）。

報名資訊如下：

1.詳細報名表請至 「 南山醫務社工獎 」 下載 ，或至 中華民國醫務社會工作協會 官網下載。

2.設有團體組與個人組

團體組：醫療院所及其附屬機構（例如： 分院、院區）醫務社會工作單位，不以科別報名。

評選出6名得主，獎項分為：

(一) 典範獎：3名得獎醫院，各頒予 獎座與10萬元專款獎勵。

(二) 優秀獎：3名得獎醫院，各頒予 獎座與5萬元專款獎勵。

(三) 所有獎勵皆指定用於支持醫院使用於社工人力發展、社工 人員激勵等。

個人組：於該醫院及其附屬機構擔任社工至少2年。

評選出6名得主，獎項分為：

(一) 典範獎：3名得獎社工，各頒 予獎牌與獎勵金2萬元。

(二) 優秀獎：3名得獎社工，各頒 予獎牌與獎勵金1萬元。

(三) 凡獲得醫院推薦參獎之醫務社工均可獲精美紀念品。



第三屆南山醫務社工獎得獎人。圖／南山醫務社工獎