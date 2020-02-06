2月6日口罩販售實名制開跑，民眾一早就持健保卡至藥局購買口罩，領到號碼牌的民眾非常開心。(圖／陳麗珠)

口罩販售實名制今(6)天起跑，上午9點30分開始上線登錄，但是一早還是看到民眾前來排隊，等到9點一開門，先領號碼牌，領到號碼牌的民眾非常開心。由於今天是第一天採取口罩販售實名制，各家藥局販售口罩時間點又不盡然相同，提醒民眾前去購買口罩之前先詢問清楚。

健保藥局表示，為了協助政府進行口罩實名制販售制度，近日陸續完成電腦系統調整，昨日也進行初步的壓力測試，是否能夠不卡關，還是得看實際狀況，至於電腦系統調整的費用，不到2000元，後續再呈報相關單位核銷，政府單位全權負責。

健保藥局表示，今天口罩實名制系統是9點30分上線，預計10點正式販售，為了方便民眾，早上9點開始營業先發放號碼牌，拿到號碼牌的民眾不用枯等。藥局提醒民眾，由於政府讓各家藥局決定口罩實名制販售時間，所以民眾購買口罩之前不妨先詢問清楚，以免跑好幾趟。

今天一早來排隊的民眾表示，自己9點才來排隊，很慶幸拿到85號。他還說，自己每天在公園運動，很健康，原本並不需要天天戴口罩，是因為必須到醫院領慢性病處方簽，才需要準備口罩。

由於是口罩實名制販售第一天，現場依舊看到不少爆氣的民眾，抱怨口罩難買，實名制明明就9點30分才上線，為何9點多來，還是買不到。藥師一臉無奈，拚了命解釋，最後也只能接受民眾的怨言。