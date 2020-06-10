許多獨裁威權的統治來自合法的過程，但當我們為了要對抗一個獨裁政權，而把自己包裝成另一個獨裁政權，放棄了自由民主憲政體制的基本原則，這種交換對人民來說沒有意義。圖／擷自維基百科，民報合成

安妮日記深刻我們對納粹獨裁的印象，不公不義的過往在書籍的公開後震驚世人。如今的台灣愈發向民粹邁進，但是我們往往都以為這是民主。當我們都以為這是民主必經的過程時，卻不想我們可能正在民主倒退的路上。納粹也是依合法手段拿到的執政權，但其之後的所在所為全民皆可驗證。中國文化大革命被譽為人類文明倒退的10年，是中共一直無法磨滅的過往。但一切的罪魁禍首毛澤東卻仍被歌頌，原因難道是中國人政治知識不足嗎？還是思想被控制？又或者他們每個人都被特務監視？現今我們依然尊重蔣政權，但其在威權統治時期的壓迫，人人盡知。支持蔣政權的人以功過並陳為由，認為若沒有蔣政權則台灣沒有建設。但是功過並陳是合理的嗎？當我們為了要對抗一個獨裁政權，而把自己包裝成另一個獨裁政權，放棄了自由民主憲政體制的基本原則，這種交換對人民來說沒有意義。

台灣的民意像龍捲風

2016年民進黨拿下執政權，但僅僅不到2年市長選舉又是國民黨拿下，而如今2020年總統大選，國民黨再次慘敗。不到四年，民意如龍捲風一般，變化多端。好像台灣人民大多是中間選民，看哪個做得好選哪個，但是我們對於政黨的印象來自媒體。而今日媒體的立場大多非中立，這導致閱聽人也就是我們時常像政治人物手中的旗子，永遠被別人操控著。

香港反送中燒台

近來的香港議題影響台灣，像似口號「今日香港，明天台灣」大量出現在社群媒體上，而這也間接造成了人民的自我意識中擁有投國民黨及賣台，或要保台投民進黨的說法，為此造就了台灣族群間的對立和年齡間的對立。父母和孩子因政治不合，好像血緣關係都挽救不了。甚至延燒到香港人遷居台灣的議題。理智上，台灣民眾大多是不滿中共政權，但是這延續到了中國人和台灣人的族群認同關係。像是陸配比起其他外配，法律上的受限程度更多。明明我們不滿的是中共政權，卻牽連一般百姓。政治明明是國家重要大事，但因理念不同，所以即使是一家人都不能談及，或是因為關乎政治，人權就不那麼重要？

青年力量

國民黨曾在訪談中提到，我得知他們目前非常渴望重拾青年力量。他們使用的方法是召開公聽會，廣納青年聲音。國民黨的問題是長期政權皆被資深大老掌握，是制度上和根本上的問題，而不是單純招納青年就得以解決的。反之，蔡政府的青年力量好像一直都很穩定，反對黨認為民進黨養了「網軍」、「1450」，但是這是事實嗎？環顧我所有支持民進黨的朋友，他們既不是黨工，也無受到蔡政府的受益，他們靠的僅是信念。但僅僅是信念就可以影響到他們的政治行為？

總而言之，上述都是我國政治最大的破洞，我們應朝這些方向努力，做到良好溝通，而不是築起互相對立的高牆。現今無論是反送中還是其他和台灣有關的議題，也都在我們國家水深火熱的展開，我們既不能忽視也不該更加分化。