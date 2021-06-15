●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

北約認定中國為系統性挑戰。

因南韓計畫在竹島軍事演習，日本取消與南韓總統文在寅的兩國G7高峰會談。

諾瓦瓦克斯美國3萬人臨床試驗對抗各種美國主流變種有效力達93%，諾瓦瓦克斯預計2021年第三季月產能達1億劑，第四季月產能達1.5億劑。

阿拉伯聯合大公國與以色列國營歐亞輸油管公司合作，開始於紅海埃拉特港卸載原油，利用輸油管輸送到地中海。此舉將可大增輸油管利用率，並提升以色列戰略重要性。但以色列環保團體反對。

日本

因南韓計畫在竹島軍事演習，日本取消與南韓總統文在寅的兩國G7高峰會談。

東芝董事長拒絕辭職，將引進新董事。

南韓

5月邏輯半導體出口年成長55.7%，首度達30億美元。

中國

北約認定中國為系統性挑戰。

湖北省十堰市輸氣管線爆炸已25死，138傷。

印度

每日新增病例數從5月的高點40萬人降至7萬，多個州放鬆疫情管制。

5月通路通膨加速至年膨脹6.3%，6個月來最高。

5月批發價格通膨增加至年膨脹12.94%。

漢威與印度政府合作提高氧氣產量。

季風雨季提早來臨，2/3印度降雨，預期可帶來豐收。

阿富汗

負責治療 COVID-19的2家主要醫院因爆滿停止收病人。

印尼

印度變種襲來，預期7月初將達新一波疫情高峰。雅加達醫院占床已達75%。

菲律賓

第三度暫時延長與美國長達20年將到期的駐軍協定。

泰國

130家工廠員工共7100人染疫，擔憂影響出口。

緬甸

軍政府讓翁山蘇姬受審。

澳洲

與德國簽署雙方氫聯盟協定。

歐盟

歐元區4月工業生產年成長39.3%超出預期。

英國

製造業訂單大增，擴大雇用與投資。

蘇格蘭研究發現印度變種住院率倍增。

北愛爾蘭首席部長Arlene Foster辭職，民主統一黨若與新芬黨無法對接班人選取得共識，將導致提前改選。

Vodafone選擇三星為英國5G網路設備商。

法國

總統馬克宏表示與土耳其總統艾爾段討論敘利亞與利比亞問題。

德國

單日新增染疫人數降至549 ，討論是否放寬口罩規定。

美國

諾瓦瓦克斯美國3萬人臨床試驗對抗各種美國主流變種有效力達93%，諾瓦瓦克斯預計2021年第三季月產能達1億劑，第四季月產能達1.5億劑。

馬斯克表示比特幣若更減碳之後可考慮使用，使比特幣回升至4萬美元。

尼加拉瓜

警方周末逮捕5名總統奧蒂嘉的反對派競爭對手。

薩爾瓦多

中美洲經濟一體化銀行表示願意幫助薩國進行比特幣成為法定貨幣。

以色列

阿拉伯聯合大公國與以色列國營歐亞輸油管公司合作，開始於紅海埃拉特港卸載原油，利用輸油管輸送到地中海。此舉將可大增輸油管利用率，並提升以色列戰略重要性。但以色列環保團體反對。

新任外長表示以色列需要改善與美國民主黨相處的方式。

新任財長表示將不會增稅。

土耳其

總統艾爾段讚揚於北約峰會與希臘之間恢復溝通管道。

沙烏地阿拉伯

受石油部門影響，第一季經濟萎縮3%。

蘇丹

表示願意接受對衣索比亞藍尼羅河復興大壩問題談判部分過渡性協議。

衣索比亞

設立標案將出售國營衣索比亞電信公司40%股權給民營企業。

阿爾及利亞

認為報導不友善，將法國24台撤照。

南非

嬌生將出口超過已承諾的30萬劑疫苗到南非。

福和會官方網頁：www.fratwn.org