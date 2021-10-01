從歷史上來看，台灣的執政黨對於軍的領導階層是採取批判的態度，也以「提出軍方的綜合改革」而為大家所熟知。但近年來，蔡政府與統領國防部的軍方幹部建立起密切的關係。因此，民進黨對於軍方的批判的姿態就相當軟弱。圖為2021.02.04 蔡英文總統視導陸軍裝甲第564旅。擷自總統府flickr

作者於最近讀了一篇日本（ 日本Newsweek，9月22日刊登 ）的報導，發覺到在台海緊張的時期，國外的媒體都很注意台灣軍隊的防衛能力。由於台灣在戰略地位上非常重要，所以大家都很安心，由於有關國防的知識，學校都不教，基本上，大家對於國防就只有膚淺的知識乃至是無知。雖然許多人都會認為蔡英文總統很認真地在國防事務上推展保護台灣的政策，可是太多的國防事務都是被秘密處理，以至於大家對國防的全貌並不清楚，這也就影響到人們沒有辦法可以提供《與國防相關的建議與政策看法》給政府參考，一般國民只能相信政府。但是如果真的發生戰爭的時候，台灣的能力如何？政府有做好準備如何去保護台灣的產業與人民的安全嗎？相信大家都不知道。尤其習近平的文革2.0版本的推動，必然會造成中國經濟的衰退，而引起派系與人民的不滿，習近平非常有可能就藉著台海戰爭轉移中國內部對他的反對，並藉著戰爭來殘殺異己，鞏固權力。

由於國內的媒體不論是偏綠營或是藍營，大概都只看到偏綠營的媒體報導：台灣的軍隊雖與中國的軍力不對稱，但至少是有軍力的，能夠配合美國。而藍營可能跟軍方有很深的因緣，因此絕口不提。但國軍真的沒問題嗎？作者在看到日本Newsweek的〈因為中國的侵略，台灣會崩潰——死鴨子硬嘴巴的強硬態度與內部腐化的實態〉一篇之後，才發現民主化的台灣反而是放任軍方封閉與彼此包庇，而成為一攤死水的困境。作者就大致把這篇文章翻譯給大家參考，要記得的是：日本Newsweek是動用了許多的記者做了許多的採訪。

一、大聲誇示美國最新式武器，而喊說要以萬全的體制來迎擊中國的台灣政府——但實際上是戰車壞了，卻強迫士兵要自費去籌措修理的零組件的真相

中國將軍隊結集於台灣海峽的周邊，而氣勢洶洶地說：要不擇手段的奪回台灣島。而美國政府與其友好的國家正相信台灣會以自己的力量阻止中國軍隊的侵略。

但是，現實卻是很殘酷的。目前，台灣的現役軍人過少，而預備軍人的動員系統也過於粗糙。不只如此，台灣現擁有的戰車的半數有一半沒用辦法真正開動。在實際戰爭中能夠使用的武器是更少。

由於這個緣故，在與中國軍隊交火之前，就會失去最寶貴的人命。雖然台灣的政治家炫耀用稅金買到美國製的最新武器，但是軍隊的補給體制卻是舊態依然。因為如此，用自己的錢去買維修所必要的零組件的軍官就絕望地自斷其命。

黃志劼是台灣的中尉。他因為徵兵而入伍，一開始時被分配到空降部隊，後來他志願選擇成為軍官，僅管這個時代被認為是「軍官盡是要負責任的，但薪俸卻是很少」的時代。

4月16日的晚上，黃志劼（當時30歲）在基地的餐廳附近很暗的樓梯上吊自殺。黃上尉的母親後來在臉書公開了給蔡英文總統的書信，要求公開調查，在這之前，黃上尉的死在媒體上面也完全沒有報導。

黃的母親在記者招待會上就說出：兒子被上司叱責，說：假如修理的零組件不夠的話，要求他用自己的錢去買，他兒子受到上層的這種壓力。

而在實際上，黃就很辛苦的去買市面上修理用的榔頭與消防用的桶子，想辦法去補充不足的物資。

當時被傳喚參加公聽會的國防部長嚴德發就說：「士兵用自己的費用購買備品是違反軍規的。」他又說：「有東西壞掉，或欠缺時，要製作必要的文書資料向應提出的單位提出，請求替代用品就可以了。」

這個發言，對於當時在現場的軍官與士兵來說，聽起來根本是惡劣的開玩笑。實際上，在同一個公聽會，軍隊的監察官就否定嚴德發的發言，承認有好幾個案例是：士兵受到上層的壓力而自己花錢購買武器。黃死後，調查「黃所負責的倉庫」的監察官確認至少有31種的零組件沒有被補充。

順便一提的是，這個第269機械化步兵旅團並非是後方的支援部隊，而是在戰略上被佈置在台灣北部的桃園市郊外的精銳戰鬥部隊。這個部隊的任務是：當中國軍隊登陸台灣而向首都台北進軍時，要在地面上作戰，以阻止中國的軍隊。就連這種精銳部隊的資源不足都是那麽嚴重。那麼，如果想像其他部隊的情況，那真的就是很可怕。

政府跟軍隊並沒有公布：在發生戰爭等的情況時，可以立即加以因應的部隊之實際狀況。但是，包含每年例行的「漢光演習」在內，在透過模擬（simulation）做桌上演習時的演習是以如下的情況為前提的，亦即兵員的90%保持戰鬥力，各種兵器類的85%足堪於使用在實戰上。

但是，台灣的退役陸軍中校，目前是軍事評論家的James 黃就斬釘截鐵的說：「這樣的數字是沒有意義的。這沒有什麼現實的根據。」

他說：「有多少的戰車與槍是真正能夠在實戰當中，可被加以使用的呢？就連軍方上層的人也沒有線索可以知道吧！因為在軍隊底層的士兵把隨便、馬虎的數字給予上司。這樣做的話，軍官的同夥們就可以畫出美麗的圖畫，讓上階層的領導人與政治家們高興吧！」



2020年4月16日爆發269機械化步兵旅團黃志劼因被上司叱責，不堪上層的壓力，而在基地的餐廳附近很暗的樓梯上吊自殺事件。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

二、能夠使用的戰車僅有三成

曾任第542裝甲旅團的司令官于北辰推論說：黃志劼的部隊因為有很多的備品破損或是欠缺而無法以正規的途徑申請交換。因為假如誠實的報告的話，那麼在現有軍方的體制之下，軍方會被要求去購買屬於軍事用品的高價額的零組件，而這無論怎麼想，恐怕都會超過預算。

而且，如果依照正規的申請，是須要經過令人咋舌的煩雜程序，這對於經驗不足的下級軍官來說，是很難處理的。由於討厭上層部門的調查，而上層的軍官對於調查也不會擺出有什麼好臉色看。於是，黃恐怕是仿效前任軍官們的例子偽造文書資料，隱蔽事態，想要用自己的力量將坑洞加以填補。于北辰前將軍是做這樣的推測。

如果我們看網路上的論壇，我們可以看到自稱是退伍軍人的人士就補給部隊與武器管理官的任務寫下了許多的留言，而這些都是很難相信的話，其內容有：自己花錢買零組件、偽造文書與整備紀錄、故意對偷工的修理作業裝做看不見、當裝備檢查與演習的時間靠近時，因為沒有辦法，所以就從其他部隊偷零組件……等等。在補給部隊有很長的經驗，而現在還是軍人的陳先生（因為是現役軍人，所以只顯示其姓）說：這是很悲哀的事，但這是現實。他把話說在前頭：「看我們怎麼定義『在實戰上能夠使用』這個文句」，他跟著說：「不管是美國製，還是台灣製，裝甲兵運送車有90%的程度是暫時處於能夠跑的狀態。但是，車軸等的完好狀態是很差的，假如柏油路跑50公里的話，就不能動了。而假如是caterpillar式的戰車，那就更慘了」。「據我所知，處於跑行可能狀態的戰車與自走炮大約是50%。不過，即使說運氣好可以跑，但不能保證搭載的兵器可以使用。如果以美軍的標準來說，能夠認真跑、能夠使用武器的戰車是全體的30%吧！」陳更進一步說：「除了大規模的演習開始的時期之外，彈藥、燃料是經常性的不足。據說：沒有證明可說維修的人才是充足的」。陳說：「中國如果攻進來，但戰車所搭載的兵器要怎麼辦呢？」「似乎只有拜託敵軍說：在我們把實彈裝填到戰車，完成能夠跑行的狀態之前，你們就等幾天或幾週再攻來吧。」



政府跟軍隊並沒有公布：在發生戰爭等的情況時，可以立即加以因應的部隊之實際狀況。示意圖／擷自國防部臉書

三、削減軍備的不良影響

軍備會老化當然是有種種的原因，但是已退休的軍人的說法卻是有說服力的。本來是海軍上尉而屬於台灣國際戰略研究中心的常漢青說：台灣最大的問題就是太過激烈而且很拙劣的裁軍。從1990年代後半2000年代的初期，台灣打出了從50萬削減成20萬人以下的政策。這個大改革是台灣的作戰計畫參謀本部所擬定的，而常漢青本身就是當時幕僚中的一人。

「政治家們想要縮小軍隊的規模，最後要廢止徵兵制。軍方的上階層只好對這樣的希求加以回應。但是假如考慮到中國的威脅越來越強時，是不可以削減戰鬥部隊的。如果是這樣的話，那麼應該削減那裡好呢？啊！對，削減補給部隊。這幾乎是要説出：假如在前線有戰鬥的部隊的話，就沒必要有後方的支援部隊了。」

根據黃志劼所留下來的紀錄，美軍在很廣泛的專業領域起用經過競爭的民間企業，但是在台灣，被軍方所僱用的民間人士大致上都只擔任一些鎖碎的事務工作。本來，台灣的軍隊在決定部隊的組成時，就絲毫不去考慮科學，連借用民間的智慧的想法更是沒有

如果是這樣的話，那麼問題的根本原因不只是在於破損的戰車，而是在於更深層的地方。接受訪談的許多人士都暗示說：原因在於：功能不健全的組織文化、欠缺文民統制（civilian control）、軍方與政界無能的領導人。

日本的Newsweek 在拜訪完之後，就他們所寫好的草稿，要求國防部提出一些意見、看法，但是國防部的回答是：「國防部只和熟知的媒體談論，對於獨自的調查很難加以回答。」



2021.9.16第37號漢光演習第4天軍方在屏東海岸舉行聯合反登陸作戰操演實彈射擊。圖／擷自國防部臉書

四、一旦有事，就靠美國

這次所採訪的現役軍人與原來的幹部都異口同聲說：「國防部長嚴德發正是長期腐蝕台灣軍隊，而造成軍隊功能不全的典型領導人」。他們對嚴德發的批判是：「優先做一下外表亮麗的工作與攝影照相，甚至對於至少能夠解決軍中所面臨的部分問題的『修正』都加以阻擾。」

台灣的執政黨從歷史上來看，對於軍的領導階層是採取批判的態勢，也以「提出軍方的綜合改革」而為大家所熟知。但是，近年來，蔡政權與統領國防部的軍方幹部建立起密切的關係。因此，民進黨對於軍方的批判的姿態就相當軟弱。很清楚的例子就是嚴德發的存在，把「是過去軍方上級將官的嚴德發」提拔為國防部長的就是蔡英文本人。

于北辰說：假如要認真地整備台灣的軍隊的話，要放在防衛的領導階層的人，不應只是考慮使政治家高興的類型，而是要真正考慮士兵、認真思考如何在戰場上獲勝的人才。

國際戰略研究所的常先生說：「蔡政權特別誇耀台灣的防衛能力，這樣的態度是有問題的。」這位常姓人員認為蔡政府的本質是失敗主義，認為與中國的關係不是用軍事，而是用政治解決就好了。他說：「從真心話的部分來看，現在的政府認為台灣以軍事力量對抗中國是不可能的。」「目前強硬的態勢只不過是做表面而已。只是在誇耀從美國所買進的最新武器而已，（現在的政府）相信中國如果真的攻過來，美國會幫助，而賭在這個腳本上。」

其實不用閱讀台灣的報紙，中國的間諜也都知道台灣的軍人透過網購，在查詢軍人運輸車的零組件。中國的間諜掌握到：台灣的軍人並不是真正處在能夠戰爭的狀態。但是如果說台灣的軍人沒有防衛台灣的意志，那是錯誤的。于北辰前將軍說：「做為一個退役軍人，只能這樣說，我們的士兵與軍官對於防衛祖國的決心，沒有絲毫的陰霾，一旦發生戰爭的話，縱然裝備不足，但也會漂亮地完成任務。」

五、結論

蔡英文使用「中華民國台灣」，從多元社會的發展之手段來看，我不必然反對。因為所謂外省人作為台灣的一族群，擁有自己的文化乃是當然的權利。而當軍人全部認同台灣，而不是認同中國時，台灣才能真正的自我保護。跟著下來，我們所需要的就是：以理性來論證台灣與中華民國的好壞與差異。只是看得出來的是：蔡英文並沒有行政院那麼多的幕僚，所以在軍隊的改革上似乎並不成功。



作者指出，當軍人全部認同台灣，而不是認同中國時，台灣才能真正的自我保護。示意圖／擷自總統府flickr