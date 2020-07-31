李登輝前總統與彭明敏教授第一次總統直選時是競爭對手，我是支持彭明敏教授（擔任彭明敏文教基金會執行長），但後來李前總統成立群策會及李登輝基金會仍邀請我擔任董事，共同為台灣前途貢獻心力。左起：林誠一董事長、彭明敏教授、李登輝前總統、陳永興。圖／作者提供

被譽為台灣民主之父的前總統李登輝先生，於2020年7月30日晚間辭世，消息傳出舉世哀悼，國內外媒體大篇幅報導其對台灣從威權時代和平過渡到民主自由開放的社會所作的諸多貢獻，也有不少文章緬懷其博學多聞深富哲學信仰的人生價值觀。作為台灣主體意識鮮明的領導人，李登輝前總統就像聖經中的摩西，帶領猶太人（台灣人）出埃及（中國），跨越紅海走進迦南地尋求上帝賜予的國度，他的一生是近代台灣史的傳奇，也是作為台灣人永遠追思感念的先知。

我和李登輝前總統年紀上差了28歲，是二次戰前和戰後不同世代出生的台灣人，但在為台灣追尋夢想和國家尊嚴的道路上有過不少的接觸，在此略作簡述，也算是向這位台灣偉人表達最深的敬悼和懷念！詳細交往的內容在我即將出版的《我的人生交響曲〜陳永興人生七十自述》書中會有記載，本文僅摘要列舉幾項分享讀者：

（一）推動228平反，我於1987年發起228公義和平運動，呼籲當時執政的國民黨道歉、賠償、公布真相，將歷史教訓列入教科書，制定228為國定紀念日，建立228紀念碑……等訴求，當時擔任副總統的李登輝說：「怎麼40歲以下的人在講228……」我公開回應：「因40歲以上的人在戒嚴和白色恐怖的陰影下不敢講，才會輪到40歲以下的人出來講……」。結果等到李登輝接任總統後，他終於接見228受難者家屬並要求行政院重啟228事件調查，還公開舉辦228紀念音樂會，最後在民間和政府的努力之下，終於落實了當初我們提出的所有訴求。

（二）推動廢除國民大會和總統直選，在李登輝總統上任後，民間在野的力量要求國會全面改選和總統直選，大學生在中正紀念堂廣場靜坐示威（野百合學運），李前總統接見學生代表，也呼應召開國是會議的訴求。當時黃信介、張俊宏和我代表民進黨進總統府商討國是會議籌備事宜，李前總統告訴我們說：「你們在我的辦公室講的話，都有人在監聽……」在當時的政治氛圍下我們決定排除萬難促成國是會議，我也邀請海外異議人士回台灣參加國是會議，終於達到廢除國大、總統直選的目標！

（三）李登輝前總統曾提名我當監察委員，當時我是最年輕的被提名人，但因我堅持不去向國民大會代表拜票，也堅持認同台灣要以台灣為國名申請入聯合國，受到老國民大會杯葛而沒有通過，李前總統事後曾說：「永興這個年輕人怎麼這麼硬頸！」（詳見《我的人生交響曲〜陳永興人生七十自述》一書）

（四）李登輝前總統與彭明敏教授第一次總統直選時是競爭對手，我是支持彭明敏教授（擔任彭明敏文教基金會執行長），雖然我們知道李前總統有執政資源的優勢一定會當選。但後來李前總統成立群策會及李登輝基金會仍邀請我擔任董事，共同為台灣前途貢獻心力；我每年參加基金會募款活動，也在基金會力主興建李登輝總統紀念圖書館。

（五）李前總統推薦我擔任台聯不分區立委，被台聯列為第一名候選人，我們曾多次同台為台聯演講造勢；我擔任羅東聖母醫院院長時，要募款興建老人醫療大樓，李登輝前總統不僅關心此事，還親自前來聖母醫院探望外籍神父及院內工作同仁，為我們加油打氣！我創辦《民報》時，李前總統不僅深表支持，還親自參加創刊茶會，發言鼓勵。

在李前總統過世前的這幾年，我們每年總有一、二次見面餐敘，我可感受到其年歲漸增，身體漸衰，如今他回到天國，只有在心中常存感恩懷念了！



2013.10.25李登輝前總統親自到羅東聖母醫院關心老人醫療大樓籌募事功。圖／擷自羅東聖母醫院臉書



2014.5.1李登輝前總統出席民報創刊茶會。圖／民報資料照

