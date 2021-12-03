日本前首相安倍晉三日前就「新時代台日關係」為題發表演說，指出「台灣有事」，等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事，中共為此氣呼呼。圖／擷自安倍晉三youtube影片 2021.12.1

日本前首相安倍晉三日前就「新時代台日關係」為題發表演說，他說：

「對台灣的武力侵犯，無論在地理上或空間上，對日本國土都是重大的危險，日本無法容許該事態的發生。「台灣有事」，等同於「日本有事」，也可以説是等同於「日美同盟」有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平主席，絕對不能誤判。」

筆者曾於今年4月22民報專文發表〈 美日宜公開宣示美日安保條約適用台灣海峽 〉；即表示，面對中共霸凌，美日不宜表現軟弱，否則將會助長中共囂張氣勢，和日前安信晉三的談話理念幾乎不謀而合。

安倍雖然先前以身體健康為理由主動辭去日本首相職務，但仍然是現今執政的自民黨內最大派系領袖，又不是現任首相；他特別選在這個時間點主動對外公開表示，其實代表日本政府的準官方正式宣布，也難怪中共又要氣沖沖了！

類似二戰前夕，盟國領袖公開向希特勒喊話，入侵波蘭必定引發世界大戰！勿謂言之不預！目的在敦促中國，採取自我節制的行動，也顯露出人道主義政治家的憂心忡忡。

以下都是安倍晉三所說，不是無足輕重的筆者所說，也不是台灣獨派所言，雖然我們所要表達的完完全全一模一樣，同意安倍的每一個字！

「那就是要高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，讓世界上所有的人都能清楚看到，我們有必要讓這面旗幟飄盪並發揚光大。日本與台灣，必須共同努力。」

「世界史，教我們戰爭是在什麼時候，以及在什麼樣的情形下發生的？老想著自己的方便或利益，而輕忽對方的意志，如果誤判其企圖的 話，往往就會降低軍事冒險的門檻。為防止這種現象發生，我們必須提昇自己的能力，必須明確表達自己的堅定意志才行。」

「日本與台灣及所有信奉民主主義的人士，個人認為我們必須向習近平主席及中國共產黨的領導階層，反覆不斷的呼籲其不要誤入歧途。採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路。」

「我們必須充實經濟及軍事實力，除了持續展現力量加以抗衡外，同時必須反覆不斷地說服中國，採取理性和平的方式解決。如中國也以本國利益為優先考量的話，那兩岸關係，說到底只能以和平方式解決。」

「在美國國會演講的時候，就曾指出日美同盟，也可以說是「希望的同盟」。未來的世界，能為區域的和平、穩定及安全，為人民帶來穩定生活的基石，才是日美同盟存在的價值。因此，我才說這是希望的同盟」

「對極為重視普世價值的日本而言，台灣的存在宛如基石。對於這一 點，個人要特別強調。」

印度總理莫迪說：「只要有一根蠟燭，就足夠了，可以用來點火。蠟燭的亮光處，照耀的就是民主。」

「台灣的經濟實力，勝過波蘭和瑞典，人口要比荷蘭多出600萬人左右。」

「更強大的台灣，成長茁壯的台灣，保障自由及人權的台灣，也符合日本的利益。當然，這也符合全世界的利益。」

李登輝和安倍晉三兩位國家領導人都具備遠見、愛國並深信自由民主人權為普世價值並努力實踐，深具執行力和的人道主義政治家！領袖風範，必定名留青史！