冠狀病毒（coronavirus），源字拉丁文的corona，如同中文的冠冕，這個corona也是尊貴的象徵。想不到病毒肆虐，尊貴的字眼反而意外招惹了塵埃。圖／取自美國CDC推特

繼SARS、MERS之後，新型冠狀病毒又發起一波攻擊。其所引發的疾病，中文的名稱紛雜。英文的名稱一般俗稱coronavirus，既是冠狀病毒，又是冠狀病毒病。

冠狀病毒不是新鮮事，發現至今已逾50年。國際頂級的科學期刊《自然》（Nature）在1968年刊文，文中述及當時的病毒學家首度識別出此種病毒，並因其外觀狀如日冕（solar corona），建議把它命名為冠狀病毒（coronavirus）。

「冠」是帽子。「冕」是王公貴族的禮帽，後專指帝王的禮帽。不過因為「王冠」、「皇冠」的說法常見，「冠」的語義向「冕」靠攏，冠冕二字也成為同義複詞，成語「冠冕堂皇」或可說明一二。

不論是冠還是冕，英文用的都是源字拉丁文的corona。如同中文的冠冕，這個corona也是尊貴的象徵。想不到病毒肆虐，尊貴的字眼反而意外招惹了塵埃。

corona本是拉丁文單字，意為「王冠」或「花環」，是象徵地位與榮耀的頭飾，王冠的英文crown就是借自corona再演變而來。西方世界的王冠各不相同，其中最常見的形制，是在圓形的冠頂四周有一圈突起，日冕、冠狀病毒皆因貌似，所以得名。

作為借自拉丁文的英文詞語，corona在大型的語文詞典裡約有10個義項，多指王冠形狀之物，或位於頂部的結構，都是專業術語。

英文的《維基百科》（Wikipedia）是線上百科全書，呈現出的是另一番截然不同的光景。corona的消歧義頁面洋洋灑灑，列出近70條有超連結的詞目，橫跨各大領域，被冠狀病毒的颱風尾掃到而登上新聞的啤酒品牌「可樂娜」也名列其中。可樂娜啤酒因冠狀病毒而銷量減少，股價下跌，受同名之累，實屬無妄之災。

來自拉丁文的corona還衍生出許多英文詞彙，族繁不及備載，茲舉一二。譬如coronation（加冕），這是某些歐洲國家的君主即位時，把王冠（corona）戴在頭上的儀式（-ation，表動作的名詞後綴）。作為當今世上最受矚目的王室，英國王室近來風風雨雨，不曉得算命師和八卦小報會不會穿鑿附會，把戴王冠的君主跟冠狀病毒扯上關係？

新冠疫情蔓延全球，確診、死亡的數字還在攀升。coroner（法醫）源自corona（王冠），主要工作是驗屍以確定死因。戴王冠的一國之君居然與驗屍有關，讓人甚感詫異，其實coroner本為管理王室私產的官員，後來因為執掌改變而有了今義。英國王室的地位尊貴，在大英國協曾經倍受尊崇，然而面對自身英文的變遷，也只能徒呼負負，無力回天了。

在所有的冠冕之中，這次的冠狀病毒最了不起，可謂是名符其實的冠絕群雄，因為即使貴為君王，在其面前也不得不退避三舍。待這波疫情結束，冠狀病毒會對語言產生多少衝擊，留下什麼印跡，且讓我們拭目以待。