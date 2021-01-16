門諾基金會秀林工作站於搬遷至新址至秀林鄉富世村138號，於1月14日正式重新開幕並舉辦「關懷據點—同樂村」課程，延續過去的在地累積。圖／門諾基金會

門諾基金會秀林工作站於搬遷至新址至秀林鄉富世村138號，於1月14日正式重新開幕並舉辦「關懷據點—同樂村」課程，延續過去的在地累積。秀林工作站於秀林鄉崇德村從2018年1月開站，滿三周年後決定遷至富世村是於地方深耕後，看見在地的需要。

秀林鄉富世村位於太魯閣國家公園處，地理範疇廣泛，更是秀林鄉第二大村，但同樣面臨青壯年流失問題，目前在部落生活多是高齡長者，加上富世村涵蓋區域廣大，長照資源相當欠缺。門諾基金會即是秉持「照顧最弱小的弟兄」之使命，決定將秀林工作站遷至富世村，可以就近並深入社區提供服務。

1月14日秀林工作站正式重新開幕，對於過去一路同行的崇德長輩們，則是安排交通接送車讓長輩們能仍如願一同前來上課、共餐。門諾基金會表示，由於搬遷關係停課兩周，開幕當天關懷據點安排和長輩們一起製作手工湯圓慶賀喬遷新居，而且這次特別安排了地瓜泥、南瓜泥一起做搭配，讓長者們可以做出不同口味的湯圓，搭配現場煮食熱呼呼紅豆湯，大家一起分享紅豆湯圓，氣氛歡樂溫馨！



富世村相較於它的區域廣大，長照資源卻相當稀缺，因而門諾基金會秉持「照顧最弱小的弟兄」之使命，決定將秀林工作站遷至富世村，可以就近深入社區提供服務。圖／門諾基金會



開幕當天搭配現場煮食熱呼呼紅豆湯、大家共同聚首，真的是非常溫暖又溫馨的冬天！圖／門諾基金會



過往服務的崇德村長輩們，門諾基金會服務當然也不間斷，藉由交通接送車讓長輩們能仍如願一同前來上課、共餐。圖／門諾基金會

秀林工作站劉瑞華站長表示，秀林工作站一直致力於結合原住民傳統文化，過往關懷據點的課程時常安排傳統原民編織，所做出成品相當具有特色，因此未來也將在關懷據點課程中連結部落文化，並與在地原住民文化團體合作，並與母語老師合作培訓同仁的族語能力，讓他們運用於服務當中，更能建立信任關係、貼近長者的需求。

劉瑞華還說她自己與站上的同仁也多為部落出身的小孩，對於部落相當有認同感，這三年來可以貢獻己力、回饋族人也相當有成就感。由於剛搬遷到新址，上半年的目標就是努力進行在地宣傳，讓民眾多多認識門諾基金會，並推廣長照服務，讓民眾在結束醫療照顧回到社區之後，好好生活！

秀林工作站地址：花蓮縣秀林鄉富世村138號，

電話：03-862-1110