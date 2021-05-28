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每日國際焦點

受鄰國波蘭加入歐盟國家一同制裁攔機事件禁入領空影響，國營航空公司白俄羅斯航空27日取消前往8國航班。

美國國務卿布林肯對中國持續打壓香港民主發表聲明。

泰王瓦吉拉隆功么妹朱拉蓬公主所經營的朱拉蓬皇家學院秘書長在臉書發文表示，學院將繞過政府引進「替代疫苗」支援政府抗疫。泰國政府先前堅持所有疫苗進口由中央統籌，由泰王瓦吉拉隆功在當地經營的公司生產。泰國疫情肆虐，民眾對於疫苗接種緩慢感到不滿。

亞塞拜然部隊27日抓捕6名亞美尼亞士兵，控訴他們試圖越界。

日本

歐盟表達支持東京奧運，並提供疫苗協助日本。

中國

美國國務卿布林肯表示中國持續打壓香港民主。

美國貿易代表戴琪表示與中國的貿易仍面臨巨大挑戰。

美國兩黨參議員共同提案要求檢視中國對美國大學的捐款與合約。

廣東省因天氣炎熱電力嚴重短缺要求工廠減少用電或暫時停工數小時。

印尼

以違反防疫管制措施，宣判強硬派穆斯林教士Rizieq Shihab八個月徒刑以及罰金2,000萬印尼盾。

菲律賓

總統杜特蒂表示去留交給上帝，可能繼續參選連任。

越南

否認美國商務部對其不當補貼汽車與輕型卡車輪胎的指控。

泰國

泰王瓦吉拉隆功么妹朱拉蓬公主所經營的朱拉蓬皇家學院秘書長在臉書發文表示，學院將繞過政府引進「替代疫苗」支援政府抗疫。泰國政府先前堅持所有疫苗進口由中央統籌，由泰王瓦吉拉隆功在當地經營的公司生產。泰國疫情肆虐，民眾對於疫苗接種緩慢感到不滿。

緬甸

石油巨擘法國道達爾與美國雪佛龍停止為天然氣合資計劃付款給緬甸軍政府。

印度

跳過本國臨床試驗，輝瑞疫苗可在7月到貨使用。

印度參與選務教師大量染疫已有1,600多人因而身亡。

熱帶氣旋Yaas侵襲造成15萬人無家可歸。

福特汽車因疫情嚴重停止南印度廠生產。

英國

收到香港申請簽證達3.4萬，超過歐盟國家的5,354人。

貿易部長Liz Truss向G7盟國表示現在是推動世界衛生組織改革的最關鍵時刻。

開放室內用餐後，餐廳訂位暴增。

法國

藥廠賽諾菲與英國藥廠葛蘭素史克開始疫苗最終人體試驗，希望所開發疫苗能在2021年底通過核准。

德國

5月商業景氣指數升至99.2 創下2年來新高。

俄羅斯

表示2020年10月時從克里米亞半島附近海域海空驅逐英國大型防空驅逐艦HMS Dragon號。

白俄羅斯

受鄰國波蘭加入歐盟國家一同制裁攔機事件禁入領空影響，國營航空公司白俄羅斯航空27日取消前往8國航班。

亞美尼亞

總理Nikol Pashinyan提議俄國或其他明斯克集團國家派遣觀察員駐亞美尼亞與亞塞拜然邊界。

亞塞拜然

部隊27日抓捕6名亞美尼亞士兵，控訴他們試圖越界。

哈薩克

白俄羅斯表示提議與哈薩克恢復供油談判。美國加強制裁白俄後，俄國大石油公司停止對白俄出口原油。

西班牙

西撒哈拉波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali將於6月1日自醫院線上接受西班牙高等法院審訊。

美國

連鎖藥局體系CVS為了協助衝刺施打疫苗，推出打疫苗抽樂透、超級盃球票、熱帶之旅、籃球賽票等等。

疾管署通過皇家加勒比海郵輪6月開航，是疫情停航後的後首航。

加州矽谷26日發生聖克拉拉郡交通局員工槍殺9名同事後舉槍自盡。美國2021年132天來發生200起大規模槍擊事件。

國家海洋暨大氣總署表示商業捕魚漁法需要改革，以保護北大西洋露脊鯨。

拜登政府支持川普總統時代通過的石油公司康菲在阿拉斯加鑽油計畫。

加拿大

總理杜魯道支持美國總統拜登要找出疫情源頭的努力。

墨西哥

龐巴迪主導的聯盟，標下瑪雅鐵路基建計畫。得標金額366億披索(508.6億新台幣)。

哥倫比亞

消費者保護機構工商管理會要求WhatsApp 保護個資。

巴西

副總統表示亞馬遜雨林砍伐在3月來嚴重惡化，要達成保護雨林目標，必須派遣軍隊。

非法金礦工攻擊亞馬遜原住民保護區並燒掉酋長房屋。

阿根廷

牛肉爆漲60%，使得牛肉消費量降至百年最低。政府因而於5月17日禁止牛肉出口造成農民罷市抗議。全球牛肉短缺主因中國受非洲豬瘟影響，進口牛肉量大增，以及中國大量進口糧食造成飼料原料大豆與玉米暴漲，以及美國屠宰業勞工短缺等等因素。

以色列

聯合國人權會議投票要求調查加薩衝突有無戰爭罪行。

美國對聯合國人權會議決議表示遺憾。

聯合國要求9,500萬美元援助金在未來3個月援助巴勒斯坦。

卡達提供5億美元協助加薩重建。

疫情後首批觀光客30人抵達以色列。

黎巴嫩

中央銀行表示缺乏足夠外匯存底購買醫療物資。

約旦

國王歡迎美國於耶路撒冷重啟對巴勒斯坦的領事館。

沙烏地阿拉伯

表示其軍事聯盟在位於曼德海峽南部紅海入口的丕林島建立空軍基地以扼制葉門胡塞叛軍。

准許已施打疫苗國民恢復進行娛樂活動。

巴林

宣布為了減緩疫情衝擊經濟，個人與企業分期貸款將停付本利6個月。

葉門

胡塞叛軍首席談判員表示已經前往會見聯合國特別大使Martin Griffiths。先前胡塞叛軍遭美國抨擊藐視聯合國大使。

伊拉克

俄羅斯盧克石油公司開採的West Qurna-2油田開始測試生產，初期每日產能3萬桶。

埃及

蘇伊士運河管理局控訴長賜輪在天氣不佳時強行進入運河，運河中船速太快使拖船跟不上，加上操舵錯誤導致擱淺。

衣索比亞

美國總統拜登呼籲衣索比亞與厄立垂亞撤離提格雷地區並讓人道救援即刻進入。

索馬利亞

總理與地方領袖達成協議將採取間接選舉，5個地區將遴選出選舉委員會，之後選出總統。

那密比亞

表示德國為了殖民時代的種族屠殺贖罪，同意30年注資超過10億歐元資助發展計畫。

福和會官方網頁：www.fratwn.org