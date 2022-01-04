日前韓國瑜在大安森林公園舉辦活動，當年最力挺他的于北辰將軍（右），卻沉默轉身，多麼諷刺的畫面。示意圖／擷自公視影片、韓國瑜臉書，民報合成

國民黨打著反共口號，得到美國支援，從國共內戰後，流亡到台灣，能夠在台灣土地存活七十幾年，美國支援功不可沒，但是，國民黨的反共精神，才是台灣可以獨立到今天的最大原因，可是，隨著中國崛起，紅色滲透島內，並且逐漸侵蝕藍色，反共藍的力量，已經無法在黨內生存，最終是否變成正藍軍和紅藍軍的分裂，還值得觀察。

前天，大安森林公園再度旗海飄揚，被老韓敲門書敲到頭昏的善男信女，不怕武漢病毒，湧進會場，這些搖旗的韓粉，有多少反共，多少親共，我不知道，他們顯然忘了，當年最力挺老韓的于北辰將軍，正在出逃，老韓持續享受一堆傻瓜投送的光環，于北辰卻沉默轉身，這是多麼諷刺的畫面啊。

四叉貓在網路上說：公園有數千人，顯然與過去韓流無法比，算來這樣的號召力，在藍營也算一方之霸了，一點不輸朱立倫，反正，現在藍營無大將，廖化當先鋒，可是，大安森林盛會掩蓋不了反共藍出走的悲劇。

四大公投案結束後，藍營鬥志低迷，藍色政客投入越多，受傷越重，尤其是在府前不睡覺不吃飯的人馬，這時候，也應該是老韓算準時機，露臉時候了，國民黨主席朱立倫剛剛宣布：大家不要找戰犯，應該找戰友，當時最大戰犯應該是侯友宜，沒料到，為了中二區這場選舉，戰友還沒找到，反倒找到了一名戰犯，這名戰犯就是被顏寬恆批判，沒有黨魂的反共將軍于北辰，顏寬恆用等於是「超商加盟店」，冠在于將軍頭上，影射于將軍也就是花蓮王口中的「藍皮綠骨」。

引發這場口水戰的事主就是顏寬恆，于北辰去年9月，突然被臧幼俠拔除桃園黨部主委大位，也就是黃國園黨部，還因此引發中常委黃敬平不滿，黃敬平也辭掉中常委抗議，于北辰自己丟出辭職信，後來卻被挽留，沒有走成，這一次就無法挽回了，其實，這只是黃復興黨部的茶壺風暴。

1956年，蔣經國為了安撫退除役官兵，因此成立退役人員黨部，替退除役軍人爭取權益，這就是所稱黃復興特種黨部，這個黨部被國民黨視為最死忠，最容易動員，甚至成為國民黨選舉的鐵票部隊，因為腦袋最僵硬，完全矇眼睛投票，根據統計：2009年，黃復興黨員有二十萬人，下面還有21個支部，8000個區黨部，可以號召250萬榮民眷屬，但是，隨著老化來襲，老兵人走了，2020年，黨員只剩八萬，但是還是佔了國民黨黨員四分之一，仍然是投票主力，可以左右黨主席的選舉，長期擔任黃復興領袖的許歷農、王文燮，這些退將後來都已經是「國軍，共軍一家軍」了，于北辰軍人本色，眼看紅藍不分，敵我混亂，內心當然萬分痛苦，這樣長期的無奈，終於走到退出的時候了。

于北辰能言善道，樣板軍人模樣，長期出現在綠色本土濃厚的電視台當名嘴，他的言論被多數人視為反共藍代表，于北辰也多次公開疾呼：不反共的國民黨已經失去黨魂，於是我們要問，到底顏寬恆口中的黨魂，和于將軍的黨魂，是不是同一條？

直接引爆于北辰出走的原因是，于將軍在節目上直言：國民黨應該趕快和顏家切割，否則2022年選舉會被拖累，這句話已經引發顏寬恆不滿，因為，顏家選情告急，不是靠歷史上的椿腳，就可以穩贏，顏家也需要國民黨的票，問題是，傳統國民黨黨員以軍公教居多，這些人基本上討厭黑金，這一票很難投下去，于北辰一大喊，顏家當然炸鍋，但是，更令顏家不滿是于北辰竟然公開力挺林靜儀，這下子觸到國民黨紅線。

顏寬恆承繼父親的政治霸業，帶槍投靠國民黨，過去，顏清標選舉，完全是無黨籍，他只要吸引不藍不綠的版塊，就可以當選，但是，2008年，馬英九在政黨被稱為不沾鍋，經歷阿扁貪腐案件，馬英九的清白一下子大大吸票，在政壇如日中天，顏家為了延續政治生命，當然只有選擇國民黨一途，因為在排黑條款下，顏寬恆想要進入民進黨相對困難，顏寬恆知道這個選擇是暫時的，甚至只是一場秀而已，掛上藍旗，並不會讓顏家多拿到分數，因為顏家相信自己的地方勢力，勝過相信政黨的支持，可是，從于北辰事件看來，顏寬恆真的急了，需要國民黨了，而國民黨不只是不敢靠近，還要切割，這讓顏家情何以堪？

投票時間快到了，于北辰退黨事件，會不會變成壓倒顏家政治的最後稻草，請大家拭目以待了。



本周六（1／9）將舉行中二區立委補選，選擇投靠國民黨的顏寬恆（右）對上代表民進黨的林靜儀（左）。圖／擷自臉書，民報合成