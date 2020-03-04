浙江台商父親 call in 電視台自稱他的兒子沒有感染武漢肺炎，疫情指揮中心認定該名父親傳播不實訊息，依法送辦。圖/擷取自NPA署長室

中部白牌車司機(案19)感染武漢肺炎過世，中央流行疫情指揮中心判斷感染源是一名浙江返台台商，該台商父親江姓男子卻向某電視台節目call in喊冤，自稱兒子未生病。刑事局今天表示，指揮中心認定台商父親call in內容為不實訊息，已依法查處。

為了清查已故中部白牌車司機（案19）的感染源，疫情中心鎖定一名浙江台商為可疑感染源，後由台大醫學院及中研院檢驗抗體，2個實驗室都在浙江台商血液驗到抗體，代表白牌司機有明確接觸史。

但一名自稱浙江台商父親Call in在1月21日call in進電視台政論節目聲稱，他兒子不是感染武漢肺炎，還說兒子和家人同住，自己和其他人檢查都是陰性，指責陳時中講得太嚴重，「有可能他們搞錯了，針對我兒子。」

陳時中日前就針對此事在記者會上直接開嗆這名自稱浙江台商的父親所言不實，要媒體自重，並追究相關法律責任。指揮中心根據該台商1月22日返台就醫紀錄，認為江父談話會造成民眾誤判疫情，而且洩露江姓台商就醫地點違法事實明確，函請警方查處。

刑事局今天證實，接獲衛生福利部疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心情資，這個案件是接觸台灣新冠肺炎第19案例的浙江台商的父親，於2020年2月21日晚間CALL IN至某電視台政論節目，江姓台商父親公開談論他兒子浙江台商住院醫院名稱，並於節目訪問時稱 「到目前為止他都沒有不舒服」。

刑事局表示，指揮中心調查該病例就醫紀錄、該浙江台商於2020年1月22日返台後曾多次因上呼吸道相關症狀就診，該call in 民眾所稱「到目前為止他都沒有不舒服」明顯不實訊息；另外江父公開談論他兒子住院醫院名稱毫無隱匿，足使民眾產生緊張疑慮，認定他 call in 對話已對防疫工作成不良影響、刑事局根據疾管中心公文據此展開追查。

警方調閱相關資料，鎖定江姓男子涉嫌於政論節目公開散布不實言論，江姓男子於2月27日通知到案說明，供稱自己並無散布不實言論意圖，僅陳述自己觀察兒子症狀的看法而已。目前全案依傳染病防治法第63條移送台灣彰化地方檢察署偵辦。