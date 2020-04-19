海軍敦睦軍艦爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）群聚感染，全船共有24人確診，其中確診3人家住台中市；台中市衛生局今（19）日召開記者會說明，3人分別住沙鹿、清水、龍井，並公布3人足跡。

衛生局表示，第一案為23歲磐石艦實習生，家住清水，4月12日出現頭痛及嗅覺異常，15日家人帶回家，16日到診所就診，並沒有跟診所講清楚，17日再到診所採檢，轉收治住院，接觸者有7名，包括女友、家人及診所人員，目前居家隔離中，診所也停業。

第二案，28歲士官，家住沙鹿，4月15日下船，從凹子底搭捷運到左營，搭高鐵到台中烏日，再搭高鐵巴士到台中榮總看病，期間在沙鹿戶外餐廳喝咖啡，16日和媽媽逛沙鹿大賣場，全程帶口罩，17日到沙鹿買飲料，18日通知回營，因體溫偏高送往軍醫院，接觸者共5人，其中1人為台中市政風處員工，該員工居家隔離中，與該員工接觸的60名市府員工，都居家自主健康管理。

第三案為27歲士官，家住龍井，4月13日就因喉痛到醫務所就醫，15日由家人開車到左營接到雲林外婆家，16日又因喉嚨痛至診所就醫，17日自行開車去苗栗縣與女友家人外出散步，當晚返回台中住家，18日接獲部隊通知，父親開車送往集合地，採檢後確診，匡列接觸者10名。