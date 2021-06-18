國防部星期四（6月17日）公告有關軍購的最新決標案，台灣駐美代表處軍事代表團與總部位於華盛頓郊外的美國在台協會（AIT）簽署兩項最新的軍購合約。圖為M142高機動火箭炮系統（HIMARS），擷自維基百科，公有領域

國防部星期四（6月17日）公告有關軍購的最新決標案，台灣駐美代表處軍事代表團與總部位於華盛頓郊外的美國在台協會（AIT）簽署兩項最新的軍購合約，涉及的軍備包括「高機動多管火箭系統（HIMARS）」和「岸基魚叉導彈系統（HCDS）」。這兩項軍購均符合台灣軍方近年來追求高機動和不對稱戰力的目標。

國防部的公告沒有具體寫明軍購合約所涉及的武器系統，只稱「遠程精準火力打擊系統」和「導彈一批」。中央社引述軍方人士的話報導說，「遠程精準火力打擊系統」就是「高機動多管火箭系統」，而「導彈一批」則是「岸基魚叉導彈系統」。軍方人士表示，相關細節已編列在機密預算中，屬於機密，因此不便透露。

根據國防部的公告，「遠程精準火力打擊系統」採購價格為96.2億新台幣，約合4.36億美元。合約於今年6月1日起生效，預計2027年執行完畢,履約執行單位為國軍陸軍司令部；而「導彈一批」的採購價格則為390.75億新台幣，約合23.7億美元。合約已於今年5月19日生效，預計2028年執行完畢，履約執行單位為國軍海軍司令部。

主管美國對外軍售的美國國防安全合作署（DSCA）去年10月就已經宣布，向台灣出售11套「高機動多管火箭系統」M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術導彈、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVS）、11支M240B通用機槍以及17套國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）。

「高機動多管火箭系統」可以一次發射六枚火箭或一枚陸軍戰術導彈，最大射程300公里，系統移動的最大速度85公里/小時，是壓制敵方炮兵陣地、防空陣地、輕型裝甲和部隊集結的利器。

美國國防安全合作署十分罕見於去年10月又宣布了第二筆對台軍售，內容就是100枚魚叉反艦導彈。這種導彈彈體重量540公斤，最大速度0.9馬赫，射程可達200至300公里，採用岸基機動發射，每輛發射車可裝載4枚導彈，可以壓制摧毀敵方海岸防御、防空導彈發射平台、飛機、港口以及停泊在港口的艦船。

根據美國國防部每年一度的「中國軍力報告」評估，台海兩岸的軍力平衡越來越朝中國大陸傾斜。中國軍機軍艦對台灣的挑釁和威脅也越來越嚴重。美國政府一再重申會忠實履行台灣關係法，履行向台灣提供其自我防衛所需的武器裝備的承諾。而台灣在根據實際需要，持續軍購的同時，也在努力研發、建造自己的軍機軍艦，追求小而精、小而強、以小擊大、以弱勝強的戰法，努力提升不對稱戰力。