2021.3.16在日本舉行的美日2+2會談後發布聯合聲明，內容提到部長們「強調台海和平穩定的重要性」。顯示一直試圖改善與中國關係的日本，公開點名中國霸權行為，極不尋常。圖／擷自美國國務院flickr

美國、日本兩國外交及國防部長日前舉行「2+2」會談，表達對中國違反國際秩序、在地區咄咄逼人行為的關切。會後發布聯合聲明，內容提到部長們「強調台海和平穩定的重要性」。一直試圖改善與中國關係的日本，公開點名中國霸權行為，極不尋常。

日本官方對兩岸關係一向敏感，願意將台灣議題包含在美日聯合聲明當中，是重大的態度轉變，北京對此當然很「感冒」。中國外交部發言人以「狼狽為奸」批評美日兩國在聯合聲明中對中國的批評，指責日本為阻遏中國復興，甘願仰人鼻息，充當美國戰略附庸；不惜背信棄義，破壞中日關係，不惜引狼入室，出賣本地區整體利益，「令人不齒，不得人心」。

日本內閣官房長官加藤勝信表示，對中國政府的批評「完全無法接受」，已透過外交途徑提出反駁。美國國務卿布林肯接受日本富士電視專訪指出，美國和日本對近年來中國的行為非常擔憂，「因為它對內越來越壓迫，對外越來越咄咄逼人，包括在尖閣諸島、南中國海、香港和台灣，那對我們兩國都是一個關切」。

華盛頓智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，美國與日本非常關切中國對台灣日益增加的壓力。這兩個盟國透過聯合聲明，對他們的關切發出信號。

美日對中發出強烈訊號

日本防衛大臣岸信夫在與美國國防部長奧斯汀會談時提到，最近飛越台海中線的中國軍機突然增加，美日雙方一致認為，如果局勢更緊張，可能爆發武力衝突。岸信夫指出，日本地理位置靠近台海，一旦當地發生衝突，日本的和平穩定和日本公民安全將受到很大的影響，有必要研究自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助。

日本外相接受訪問時也強調，「日本有必要展示超越以往的存在感」。他認為，日本不等美方提出要求，積極分擔職責的姿態很重要。

日本官方對於日台安全關係保持低調，最近越來越多的日本政治人物及學者關注台海情勢發展，開始思考如何應對中國的行為。日本擔心，中國對付香港之後，下一個鎖定的目標包括台灣。因此，一改以往的低調姿態，公開對台灣安全表達關心。駐日代表謝長廷近日將前往日本參議院議員會館演講，將觸及「日台交流基本法」的制定。在在顯示，日本對台海安危的高度關注。

日本態度轉變，導火線是中國。中國再三放話，不惜武力犯台。從最近一連串打擊香港民主法治人權，制訂「國安法」，毀棄「一國兩制」，種種倒行逆施做法，證明中國作風蠻橫，引起民主國家警覺與同仇敵愾，對台灣的處境更加關心。日本關心台海和平穩定，藉美日聯合聲明公開表態，是對中國野心的當頭棒喝！

（本文轉載綠色廣播電台）