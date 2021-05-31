隨著國內疫情爆發，蔡政府的疫苗政策備受檢驗。坊間有不少傳聞，主要暗指蔡政府因培植國產疫苗，錯失搶購國外疫苗的時機。蔡政府並未針對此一指控直接評論，但以整個政府過去一年多來有關疫苗政策的發言與作為，很容易讓人相信傳聞為真。

持平而論，政府要培植國產疫苗，並無可厚非，甚至是值得鼓勵的政策。只是前提是，國產疫苗應該是安全、有效、及時。以事後諸葛的現在來看，目前高端、聯亞的疫苗，並不符合上述的條件。以目前疫情的嚴峻，蔡政府如不改弦易轍，將失去民心。

面對反對黨對疫苗政策的猛攻，蔡政府或許還可以各種說詞抵擋；但面對自己過去屢次宣稱疫苗已到手、卻都無疾而終，以及目前疫情嚴重、死亡人數攀高、人民對疫苗需求孔急之際，蔡政府應該誠實面對自己過去判斷錯誤，向人民道歉，並努力亡羊補牢，千萬不要硬撐。因為疫情真的很嚴重，而且人命關天。

高估國內生技公司能力

蔡政府的疫苗政策有兩大錯誤：

一、決策者高估國內生技公司的能力。

生技產業是國家鼓勵發展的重點項目，而我國的生技產業實力雖也不弱，但是跟歐美大廠比較，不論研發實力與資金仍有一段距離。蔡政府在去年疫病初起時，決定要資助、扶植國內生技廠商研發新冠病毒疫苗，並沒有錯。但，錯是在以為國內廠商可以在短期（一年、一年半）內研發成功並量產。不像日本，韓國決定自己不研發，而是投資歐美廠商、並做疫苗代工生產。

二、防疫太過自信，只押寶國內疫苗。

這個錯誤更嚴重。自以為國內防疫成功，認為國內疫苗來得及，沒使出全力投資國外廠商（聽說BNT去年曾來台灣尋求合作，被蔡政府拒絕），也不積極搶購國外疫苗（拒絕林全接洽的BNT疫苗）。

上述兩個決策錯誤，蔡政府只要坦白向人民說明清楚，都是可以原諒的。而且以人民的生命財產的優先考慮，趕快亡羊補牢，努力爭取國際認證的歐美疫苗進來，並要求高端、聯亞趁此次疫情進行第三期臨床試驗，那還有救。

疫苗購買失利不可原諒

如果如同坊間傳聞的，自己為扶植國產疫苗廠商，不積極購買BNT疫苗，導致疫苗購買失利，又操作歸罪於中資代理商的問題，將不可原諒。

尤其，目前對於日本將釋出AZ疫苗給台灣的傳聞，蔡政府似乎也不積極爭取（陳時中竟然說：「如果有的話，希望可以早點進來，再晚就沒有意思了」這種疏離的話）；對於民間、非政府組織，想要購買疫苗捐給國人使用，依舊使出關卡卡關（一定要政府跟原廠簽約），剛好坐實了「不顧人民生命，只想培植國內疫苗廠商」的說詞。而且，高端、聯亞還是一個不要做第三期臨床試驗的疫苗。

如果不幸地，被發現蔡政府、民進黨人，有人因高端、聯亞疫苗大賣而得利，那整個蔡政府、民進黨都將陷入萬劫不復的地步。民進黨內有識之士，不可不慎啊。