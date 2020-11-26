六龜高中合唱團在校長梁華蓁的帶領，錄製完成「中學版國歌」，該「國歌」降KEY還有前奏，學校上週錄製完國歌後，將音樂檔案放置於學校官網，以及臉書的粉絲專頁進行公開分享後，陸續收到各縣市音樂老師及學務人員的正向回應。

現行「國歌」常有學生因為音域太高、速度太沉重，而讓學生唱破音。學務主任湯敬翔說，過去清早升旗唱國歌時，學生總是窘於開口，因為坊間可以找到的國歌版本，多半是屬於成人演唱，或者非常雄壯宏偉但是緩慢的版本，中學生遇到變聲期加上擔憂破音，所以，朝會場上，往往只有校長跟主任高聲用力撐場；這一次錄製的「中學版國歌」，節奏輕快有活力，洋溢青春色彩與音域進行調整。

北部老師稱讚這一個版本充滿南方陽光燦爛的色彩，旅居美國德州的音樂系教授，也說此版本速度節奏及音域讓整個曲子脫胎換骨年輕一百歲，而且跟上時代！也有留言指這件事（弄一個好聽的國歌版本）我想了很多年！新聞傳出後，也有民團人士向媒體私下說：很好！曲因應實際狀況，有降KEY中學版，詞未來或也可以與時俱進，民主台灣頭腦不能太僵化…。

甫獲總統府邀請參與「晨曦．高雄 2020總統府音樂會」演唱的高雄六龜高中合唱團，在校長梁華蓁的媒合牽線下，透過USR(教育部大學社會責任)計畫，以「音樂科技」為主題，將與國立台南藝術大學應用音樂系的劉聖賢助理教授進行數項課程及作品創作，其中，錄製「中學版國歌」並公開分享正是第一個專案成品。

六龜高中合唱團成立於八八風災後，10多年來在合唱團指揮、同時也是牙醫陳俊志的投入引領下，數度代表臺灣唱進國際世界大賽，獲得佳績，唱出臺灣的驕傲。校長梁華蓁指與臺南藝術大學合作的「以音樂扶助偏鄉學校計畫」第一個專案，即是透過國歌錄製，讓學生認識編曲、錄音及樂曲後製，學習科技是如何運用於音樂。