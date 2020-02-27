「第一名店香菇王」特與彰化溪州友善小農催生者吳音寧所率領青農，契作播種優質越光米，並結合傑出農業專家施昭彰博士和火山灰丶蚯蚓糞肥廠商合作，是台灣首次水稻田的施肥創舉。圖為第一名店董事長王義郎。圖／郭文宏（民報資料照）

香菇王第一名店，和溪州尚水契作5甲地的越光米，訂於今日（2/27）舉行播種，採用火山灰和蚯蚓肥，友善耕作，上午十點在彰化溪州友善小農廖明欽的田地播種，同天，其他田區也播種，開創台灣水稻田施肥先例。

為了推廣有機無農藥又好吃的越光米，「第一名店香菇王」特與彰化溪州友善小農催生者吳音寧所率領青農，契作播種優質越光米，初期合作面積共五甲地，施肥肥料係特別精選與傳統有別，致力於精緻化、有機化農產品，提升稻米品質與價格，幫助青農增加收入。本團隊由香菇王集團，結合傑出農業專家施昭彰博士和火山灰丶蚯蚓糞肥廠商合作，是台灣首次水稻田的施肥創舉。

火山灰是農作物的上等肥料，夏威夷諸島，到處都是火山灰，生產的夏威夷果仁（Macadamia Nuts）、可娜咖啡（Kona Coffee）、白皮紫心番薯與芋頭，都被譽為世界上最美味的農產品。蚯蚓糞是一種黑色、均一、有自然泥土香味的微小顆粒狀物質，具有很好的孔性、通氣性、排水性、保水性和高的保肥性，還能使土壤鬆軟不再板結和堅硬。

蚯蚓糞堆肥裡使用火山灰、矽酸鉀，經過蚯蚓腸胃道的微生物及酵素作風之後就是有機化了！這些益生菌不僅使複雜物質礦化為植物根部易於吸收的豐富有效陰、陽離子，還因細胞壁增厚，使植株能抗倒伏、抗病、增加米飯Q 度及香度！